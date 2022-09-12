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  • Meğer o da estetik güzeliymiş! Birce Akalay'ın estetiksiz hâlini görünce şoke olacaksınız...

Meğer o da estetik güzeliymiş! Birce Akalay'ın estetiksiz hâlini görünce şoke olacaksınız...

Ünlülerin geçmiş yıllarındaki fotoğrafları ortaya çıkınca hayranlarını bir şaşkınlık alıyor. Sevenlerini hayrete düşüren ünlülerden biri de Birce Akalay! Güzel oyuncunun 2004 yılında Miss Turkey üçüncüsü olduğu günden bu yana ne kadar değiştiğini görünce şaşırmamak elde değil tabii. Gelin, Birce Akalay'ın estetik serüvenine beraber bakalım!

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:15
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:34
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Meğer o da estetik güzeliymiş! Birce Akalay'ın estetiksiz hâlini görünce şoke olacaksınız...

Meğer o da estetik güzeliymiş! Birce Akalay'ın estetiksiz hâlini görünce şoke olacaksınız...
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Birce Akalay, son dönemlerde yer aldığı Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarda adından epey söz ettirdi. Biz de hazır bu kadar gündemdeyken geçmiş dosyaları açmak istedik! Ünlü oyuncu, hayatımıza girdiğinden beri çok değişti. Epey de güzelleşti. Oyunculuğa başladıktan sonra her dizide ufak tefek değişiklikler yaşayan oyuncunun seneler içindeki değişimini incelemeye var mısınız?

MISS TURKEY'DE ÜÇÜNCÜ OLARAK ADINI DUYURDU

2004 yıllarında katıldığı Miss Turkey yarışması ile hayatımıza giren Birce Akalay, yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştı. Sonraki yıllarda birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncunun o günden bugüne ne kadar büyük bir değişim yaşadığını görmek herkesi çok şaşırtıyor. Aradan geçen 18 yılda oyuncunun yüzünün oturması bir yana birtakım estetik operasyonlar geçirdiği de görülüyor.

HER DİZİ SONRASI FARKLI BİR YÜZ

Son dönemlerde Netflix'teki dizi projeleri ile herkesin hayranlığını bir kez daha kazanan Birce Akalay, yer aldığı ilk dizilerde şimdikinden epey farklı görünüyordu. Ancak bu değişim bir anda değil, adım adım geldi. Örneğin Özcan Deniz ile rol aldığı "Kader" dizisinde Akalay'ın kaşlarının daha kalın olduğu fark ediliyor. "Sizi Seviyorum" filmiyle beyaz perdede gördüğümüzde ise Birce Akalay'ın burun estetiği geçirdiği ortadaydı.

Rol aldığı "Yer Gök Aşk" dizisinde de ünlü oyuncunun dudaklarının daha kalın olduğu göze çarpıyor. "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde Hayat Hoca karakterini canlandıran Akalay, o dönemde kaş kaldırma ve çene dolgusu yaptırmış gibi duruyor. Birce Akalay'ın Küçük Ağa dizisindeki görüntülerine baktığımızda ise oyuncunun şu anki hâline büyük ölçüde benzediğini görüyoruz.

Neredeyse her dizisinde bizleri farklı bir yüzle karşılayan Birce Akalay'ın bişektomi yaptırdığı da söylentiler arasında. Yine de söylentiler gerçek olsun ya da olmasın, emin olduğumuz tek bir şey var: O da Birce Akalay'ın her hâliyle her zaman çok güzel olduğu!

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