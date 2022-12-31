Beşiktaş'ın eski yıldızının yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Akyüz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Akyüz, 2011 ile 2013 yılları arasında Beşiktaş'ta da forma giymişti.