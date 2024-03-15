Mehmet Ali Erbil el bombasını Acun Ilıcalı’nın eline bıraktı. Görüntülerdeki detayı açıkladı. Gözler Ilıcalı’ya çevrildi bakalım ne cevap verecek

'Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde baba olacağını öğrendi.

Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Beria Özden, gebeliğinin sonlandığını duyurdu.

Yunus Emre'nin canlı yayında bebek müjdesi alırken yarışmacıların verdiği tepki gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda görüntülerde dikkatini çeken bir detayı açıkladı.

Survivor'da art arda aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre özden, canlı yayında baba olacağını öğrendi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından üzücü haberi paylaştı.

Özden, kullandığı ilaçlar sebebiyle gebelik durumunun sonlandığını söyledi.

'Söylemezsen Olmaz' programında Yunus Emre ve eşinin açıklamaları ele alındı.

Konuyla ilgili programa canlı yayınla bağlanan Mehmet Ali Erbil, Yunus Emre'nin canlı yayında baba olduğunu öğrendiği görüntülerdeki bir detayın dikkatini çektiğini dile getirdi.

"BU TİP KURGULAR YAPILIYOR"

Erbil'in görüntülerle ilgili iddiası şöyle:

"Arkada sakallı bir yarışmacı var, ben ona dikkat ettim. İsmini bilmiyorum. Görüntülerde sağdan bir komut alıyor. Oraya da söylüyor. Yapalım mı? Bağıralım mı? Gibi bir ifadesi var. Bakın görüntülerde sağa bakıyor. Bu tip kurgular yapılıyor televizyon programlarında."

Erbil'in "İsmini bilmiyorum" dediği sakallı kişi en arkada bulunan Sercan'dı.