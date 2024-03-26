Mehmet Ali Erbil, yıllar önce gündem olan ‘pantolon indirme’ olayının detaylarını anlattı

Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen bir dönemin en unutulmaz sunucularından Mehmet Ali Erbil, yıllar önce canlı yayında yaşanan ‘pantolon indirme’ olayının detaylarını anlattı

Kanal D’de ekranlara gelen “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına kapılarını açan Erbil, anlattıklarıyla epey güldürdü.

Erbil, “Pantolonunu indirdiğim her adamın içinden farklı şeyler çıkıyor. Bunu kontrol ediyorlar, arkada ekip var.” diyerek sözlerine başladı.

Erbil, şu şekilde devam etti:

“Tumanını bağlıyorlar iyice ki her şeyiyle inmesin diye. Affedersiniz tumanını da ben mi kontrol edeceğim herkesin? Bunun için maaş alan insanlar var. O gün o çocuk da bağlamamış tumanını. Ben de indirdim. Bir baktım ki her şey indi arkadaşın. Ben de direkt 'göründü mü?' diye sordum.”

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği “Ya Şundadır Ya Bunda” isimli program ekranların en dikkat çekici formatlardan birine sahipti.

Erbil, 2006 yılında yayınlanan programın bir canlı yayını sırasında, “Asker eller havaya” komutu verdikten sonra ekipten birinin arkasına geçerek, pantolonunu indirmişti.

Pantolonu ile birlikte iç çamaşırı da hızla indirilen adamın cinsel organı kameralara yansımıştı.

Yaşanan olayın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), programa 12 kez yayın durdurma cezası vermişti.

Program, ceza sonrası yayından kaldırılmıştı.