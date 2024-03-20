Mehmet Ali Erbil'den müstakbel damadı için şok sözler: Hırsız damat istemem

Kaynak: Milliyet
Mehmet Ali Erbil'den müstakbel damadı için şok sözler: Hırsız damat istemem
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in erkek arkadaşı Survivor Yiğit Poyraz hakkında şoke eden ifadeler kullandı. Erbil, Dominik'te gizlice bir eve girerek çuvala yiyecek dolduran Yiğit için, "Hırsız damat istemem" dedi.

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile Akmerkez'de görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Erbil'e, kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yarıştığı Survivor'da bir eve girip hırzılık yapmasıyla ilgili düşünceleri de soruldu.

"HIRSIZ DAMAT İSTEMEM, KİM İSTER Kİ!"

"Hiç beklemezdim" diyen Erbil, "Hırsız damat istemem, kim ister ki! Kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" cevabını verdi.

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"BİR YARIŞMA İNSANA NELER YAPTIRIYOR"

Daha önce 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Arto Dalga'ya mesaj atan ünlü şovmen, müstakbel damadını savunmuştu.

Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten.

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NE OLMUŞTU?

Dominikli bir ailenin evine gizlice giren Yiğit Poyraz, elindeki çuvala ne bulduysa doldurmuş ve Acun Ilıcalı durumu ortaya çıkarmıştı. Ilıcalı, "Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik" demişti.

Poyraz, 10 ödülden yararlanmama cezası almıştı.

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