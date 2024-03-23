Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ı çok özledi! 'Erkeğim adada'

Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin, Yiğit'in Dominik'te bir evden yiyecek çalması üzerine babasının sert tepkisine de üzülmüş durumda.

"Survivor All Star 2024'te mücadele eden Yiğit Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil tarafından hasretle bekleniyor. 'Adadaki erkeğim' diyen Yasmin, Yiğit ile iletişim kuramamanın zorluğundan bahsediyor.

Yiğit'in ceza alması nedeniyle görüşemiyorlar.

Yasmin, babası Mehmet Ali Erbil'in "Hırsız damat istemem" şeklindeki sert sözlerine karşın, "Babamın sözlerine çok şey söylemek isterdim ama... Anlaşılan o ki beni kızdırmak istiyor" diyerek duygularını ifade ediyor."

“ERKEĞİM ADADA”

Posta’da yer alan habere göre; Yasmin Erbil son olarak Survivor All Star 2024’te yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz’ı çok özlediğini söyleyerek, “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum. Ceza aldı” ifadelerini kullandı.