Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisiyle aşka geldi

Düzenleme: Damla Baylan
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisiyle aşka geldi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi tarafından öpüldüğü bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Survivor yarışmasında tanınan Yiğit Poyraz ile uzun zamandır bir ilişki içinde olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı romantik fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil'in ünlü şovmen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışması sayesinde tanınan Yiğit Poyraz ile uzun süredir bir ilişki yaşamakta.

Yasmin Erbil, özel yaşamıyla sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor ve babası Mehmet Ali Erbil gibi, yaşamındaki insanlarla sıkça magazin haberlerine konu oluyor.

Yarışma sebebiyle bir süreliğine ayrı kalan çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan ayrılmasıyla tekrar bir araya geldi.

ROMANTİK FOTOĞRAFLARLA GÜNDEMDELER

Sosyal medya hesapları üzerinden aşk dolu fotoğraflarını paylaşan çift, romantik tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aktif olarak sosyal medyayı kullanan çiftten, takipçilerinin çok konuşacağı yeni bir gönderi daha geldi.

SEVGİLİSİNİN ÖPÜCÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Instagram'da bir gönderi yayınlayan Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz tarafından yanaklarından öpülürken çekilmiş sevgi dolu bir fotoğrafı paylaştı.

Erbil'in gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

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