Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı. Cenaze töreni detayları belli oldu

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Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı. Cenaze töreni detayları belli oldu
Spordan sorumlu eski devlet bakanı, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın kalp krizi sebebiyle vefat ettiği açıklandı.

Bir dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ani ölüm haberi spor ve siyaset dünyasında büyük üzüntüye sebep olmuştu.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze töreni detayları da belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinin açıklaması şu şekilde:

“En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun.”

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