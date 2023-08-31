Mehmet Ali Yılmaz’ın ablası vefat etti

Trabzonspor’un Onursal Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın büyük ablası Hayriye Melahat Doğanay, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Uzun süren rahatsızlığın ardından vefat eden Hayriye Melahat Doğanay için Trabzonspor Kulübü vefat ve başsağlığı mesajı yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ın ablası Hayriye Doğanay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Hayriye Doğanay’a Allah’tan rahmet; başta Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.