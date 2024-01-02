Mehmet Büyükekşi kulüplere 'İstemiyorsanız Arabistan'da oynamayalım' demiş

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
Mehmet Büyükekşi kulüplere 'İstemiyorsanız Arabistan'da oynamayalım' demiş
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Riyad’da sahaya çıkmayarak İstanbul’a döndüğü Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa rezaletinin yankıları sürüyor.

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan büyük skandala neden olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sahip çıktı.

Özbostan gazetedeki yazısında TFF Başkanı Büyükekşi’nin kulüp başkanlarıyla bir görüşme yaparak “Eğer istemiyorsanız Suudi Arabistan projesini iptal edelim” dediğini iddia etti.

Murat Özbostan, “Büyükekşi’nin bu talebine Ali Koç ve Dursun Özbek’in karşı çıktığını yazdı.

Suudi Arabistan’da gerçekleşen final, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında 2 ay boyunca gündemde kaldı.

Bu maçın iptal edilmesi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantılarında oylamalar yapıldı ve kararlar çıktı.

Özbostan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Fakat Ali Koç ve Dursun Özbek bu maça katılmayı kabul etmişlerdi ve kararlılıklarını göstermişlerdi. Finalden önceki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, iki kulüp başkanına, “Camialarınızda bir sorun var, bir memnuniyetsizlik var. Divan kurullarınızda karar verilmiş.

Bu durum sizi rahatsız ediyorsa, Suudi Arabistan projesinden vazgeçelim” teklifinde bulunmuş.

Ancak hem Sayın Koç hem de Özbek, finalin Suudi Arabistan’da yapılmasını desteklediklerini söylemişler.

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