Beşiktaş'ın görüştüğü teknik adamları Samet Aybaba duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Beşiktaş'ın görüştüğü teknik adamları Samet Aybaba duyurdu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, görüşme halinde oldukları iki hocanın ismini verdi.

Samet Aybaba, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü seçerken altyapı ve A takım arasında uyumlu bir kadro kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Hürriyet Gazetesi’ne konuşan Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Aybaba, yurt dışından dört adayla temas halinde olduklarını ve en kısa zamanda birini İstanbul’a davet edeceklerini ifade etti.

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GENESİO VE LUCESCU İLE GÖRÜŞTÜK
Bruno Genesio ve Razvan Lucescu’nun da adaylar arasında olduğunu belirten Aybaba, bu isimlerle kulübün vizyonu ve sistemi hakkında görüştüklerini kaydetti.
Aybaba, şunları ekledi: “Beşiktaş, Kasımpaşa maçına sanki sezonun ilk maçıymış gibi güçlü, hızlı ve istekli bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ve oyuncularımız arasında uyum var. Hatayspor maçında bunu gördük. Beşiktaşlılar, Kasımpaşa karşısında daha canlı ve başarılı bir takım seyredecekler.

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RAZVAN LUCESCU KİMDİR?
Mircea Lucescu’nun oğlu olan 54 yaşındaki Razvan Lucescu, 19 yıldır teknik direktörlük yapıyor ve şu an PAOK’un başında bulunuyor. Romanya Milli Takımı’nın yanı sıra ülkesinde Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, Katar’da El-Jaish, Suudi Arabistan’da Al-Hilal, Yunanistan’da Skoda Xanthi gibi takımları çalıştırdı.

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BRUNO GENESIO KİMDİR?
57 yaşındaki Bruno Genesio, teknik direktörlük kariyerine 1999 yılında Villefranche’de başladı. Basancon’da hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Lyon’a geçti. Lyon B takımı ve Lyon A takımında çalışan Genesio, son olarak Beijing Guoan ve Rennes’i yönetti.

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