Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Riyad'da Süper Kupa maçına çıkmamaları İtalya'da geniş yankı buldu. İtalya Süper Kupa maçları da gelecek ay bu ülkede oynanacaktı. Gazeteler "İptal edilir mi?" sorunu gündeme getirdi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı kriz nedeniyle iptal edilmişti.

Takımların sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkmasına Arap yetkililer izin vermeyince iki kulüp başkanları ortak kararla takımı sahaya çıkarmamıştı.

Bu olay gelecek ay Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçlarını yapacak olan İtalyanları ayağa kaldırdı.

Corriere della Sera gazetesi “Suudi Arabistan barışçı sloganlara izin vermedi. Türk Süper Kupası iptal edildi” diye manşet atarken, Il Giornale gazetesi de “Suudilerin evinde barıştan söz etmek yasaklandı. Muhammed bin Salman Eylül'de, Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağını ve bir sonraki küresel Rönesans'a öncülük edeceğini ilan etmişti. Muhammed, Oriana Fallaci'yi okumuş olmalı ama Rönesans'tan önce gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi rolü oynadığı gerçeğini söylemesi gerekiyor. Ama kimin umrunda: Inter-Napoli-Lazio-Fiorentina ve Real-Atletico Madrid-Osasuna-Barcelona, Ocak ortasında futbol oynamak için Arabistan'a akın edecek. Mutlu yıllar. Daha doğrusu, Selam” yorumunu yaptı.

Il Foglio gazetesi de “Gelecek haftalarda Riyad, İspanya Süper Kupası veya dört takımla İtalya Süper Kupası gibi benzer etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu gibi sansasyonel diplomatik vakalardan kaçınmak için umalım ki protokol etraflıca detaylandırılmış ve paylaşılmış olsun” diye yazdı.

Il Manifesto gazetesi Atatürk’ün Türkiye’de dokunulmaz ve tartışılmaz bir yere sahip olduğunu, Suudi Arabistan’ın karşı durduğu laikliğin de Türk toplumunun bir kısmı için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

La Verita gazetesi de petrol zengini olan ancak demokrasiyi sevmeyen ülkelerde futbol oynanmasını eleştirirken, Inter’in, memleketi Milan kentinin bayrağındaki haç işareti yüzünden sorun yaşayabileceğini vurguladı. Gazetede “Atatürk’ü yasaklamaktan, örneğin Milanlı bir takımın Milan'ın sembolünü (haç) sergilemesini engellemeye giden yol çok kısa olabilir” ifadelerini vurguladı.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Süper Kupa rezaletinde bakın kime kızdı: Köpek gibi...
CHP'den süper kupa bildirisi
Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa krizi açıklaması
Süper Kupa kriziyle ilgili olay iddia: Futbol yöneticilerine ve futbol yorumcularına operasyon
Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oluyor. İki ihtimal var
Rıdvan Dilmen'den flaş ‘Süper Kupa’ açıklaması: Erdoğan ile Büyükekşi'nin arasındaki konuşmayı paylaştı
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması
Son Haberler
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı Gündem
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı
Zeugma’da hedef 600 bin Kültür Sanat
Zeugma’da hedef 600 bin
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti Dünya
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı Dünya
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı Dünya
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor Gündem
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor