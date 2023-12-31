Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi?

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı kriz nedeniyle iptal edilmişti.

Takımların sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkmasına Arap yetkililer izin vermeyince iki kulüp başkanları ortak kararla takımı sahaya çıkarmamıştı.

Bu olay gelecek ay Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçlarını yapacak olan İtalyanları ayağa kaldırdı.

Corriere della Sera gazetesi “Suudi Arabistan barışçı sloganlara izin vermedi. Türk Süper Kupası iptal edildi” diye manşet atarken, Il Giornale gazetesi de “Suudilerin evinde barıştan söz etmek yasaklandı. Muhammed bin Salman Eylül'de, Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağını ve bir sonraki küresel Rönesans'a öncülük edeceğini ilan etmişti. Muhammed, Oriana Fallaci'yi okumuş olmalı ama Rönesans'tan önce gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi rolü oynadığı gerçeğini söylemesi gerekiyor. Ama kimin umrunda: Inter-Napoli-Lazio-Fiorentina ve Real-Atletico Madrid-Osasuna-Barcelona, Ocak ortasında futbol oynamak için Arabistan'a akın edecek. Mutlu yıllar. Daha doğrusu, Selam” yorumunu yaptı.

Il Foglio gazetesi de “Gelecek haftalarda Riyad, İspanya Süper Kupası veya dört takımla İtalya Süper Kupası gibi benzer etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu gibi sansasyonel diplomatik vakalardan kaçınmak için umalım ki protokol etraflıca detaylandırılmış ve paylaşılmış olsun” diye yazdı.

Il Manifesto gazetesi Atatürk’ün Türkiye’de dokunulmaz ve tartışılmaz bir yere sahip olduğunu, Suudi Arabistan’ın karşı durduğu laikliğin de Türk toplumunun bir kısmı için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

La Verita gazetesi de petrol zengini olan ancak demokrasiyi sevmeyen ülkelerde futbol oynanmasını eleştirirken, Inter’in, memleketi Milan kentinin bayrağındaki haç işareti yüzünden sorun yaşayabileceğini vurguladı. Gazetede “Atatürk’ü yasaklamaktan, örneğin Milanlı bir takımın Milan'ın sembolünü (haç) sergilemesini engellemeye giden yol çok kısa olabilir” ifadelerini vurguladı.