Arapların bu hareketi Ali Koç'u çılgına çevirdi. Süper Kupa krizinde yeni detay ortaya çıktı

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Arapların bu hareketi Ali Koç'u çılgına çevirdi. Süper Kupa krizinde yeni detay ortaya çıktı
Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptaline dair yeni bir skandal gün yüzüne çıktı.

TV5'te yayınlanan 4. Güç programına katılan Milli Gazete Spor Müdürü İlhami Yetiş Süper Kupa krizinde yaşanan bir başka skandalı anlattı.

Yetiş programda yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan yetkilileri maç günü soyunma odasına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın malzemecilerini kilitlemişler ve arama yapmışlar, Ali Koç filmi bundan sonra kopardı 'Bu olmaz, biz buna izin veremeyiz orası bizim mahremimiz oraya kimse giremez. Suudi Arabistanlı oyuncular bizim ülkemize gelse böyle bir şey asla olmaz aksine misafirperverlik olur.' dedi ve geri dönüşü olmayan bir yola girildi olaylar bundan sonra inatlaşma üzerinden devam etti." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad’da oynanması planlan Süper Kupa mücadelesi Arap yönetiminin Atatürk temalı pankart ve tişörtlere izin vermemesi sebebiyle iptal edilmişti.

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