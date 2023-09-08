Mehmet Büyükekşi A Milli Takım için arayışta olduklarını açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi A Milli Takım için yeni slogan aradıklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi A Milli Takım için arayışta olduklarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım hakkındaki yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunurken çarpıcı bir açıklama yaptı.
"Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini söyleyen Büyükekşi, "Bizim Çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Ayrıca Milli Takıma yeni bir marş hazırlatıyoruz." dedi.
A Milli Takım'ın EURO2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansın ardından "Bizim Çocuklar" sloganı Ay Yıldızlı ekibe verilmişti.

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