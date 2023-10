Mehmet Büyükekşi: Almanya ve İngiltere reddetti. Bize hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmeleriyle ilgili, "Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı." dedi.

Başkan Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmandaki Hırvatistan maçı için gittikleri Osijek kentinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük için yerli isimler yerine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'yı tercih etmelerine ilişkin konuşan Mehmet Büyükekşi, "Göreve gediğimizden beri bir duruşumuz var. Bu zamana kadar hep geçmişin devamı olmuş. Yenilikler yapılmamış ya da yenilik yapılmakta bir miktar geç kalınmış. Ya da cesaret edilmemiş. Biz şu anda farkındayız, her konuda acaba daha iyi nasıl olabilir diye çaba ve gayret içerisindeyiz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz. Bunu yine kişilerden bağımsız konuşalım. İsmi geçen hocalar daha önce milli takımda görev yapmış zaten. Kimi başarılı kimi de başarısız olmuş. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun geleceğini düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Kulüplere akademi zorunluluğu getirdik, hocaları da eğitiyoruz. 3 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Şu anda ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok, sınıf öğretmeni var. Beden eğitimi derslerinde de çoğunlukla beden eğitimi olmuyor. 16 il seçtik. Bunların içinde Süper Lig takımları olanlar mecbur var bir de futbolun daha gözde olduğu Bursa gibi şehirler var. Her şehirden 20 tane olmak üzere toplamda 320-350 pilot okul seçimi yapacağız. Yaklaşık 3500 öğretmene antrenörlüğün ilk aşaması olan Grasroots'un 16 saatlik eğitimini ücretsiz olarak vereceğiz. Bu eğitimin 12 saati on-line, 4 saati yüz yüze olacak. Bu şekilde kız-erkek ayırt etmeden 100 bin çocuğa ulaşacağız. 14 bölgemiz var. Onların hepsinin yeniden yapılandırıyoruz. Bu bölgelere 40'a yakın scout ve antrenör alacağız. Eğittiğimiz öğretmenlerimizin tespit ettiği yetenekli öğrencileri bizim bölge antrenörlerimiz tekrar gözden geçirecek ve onları takımlara yönlendirecek. Orta okullarda beden eğitimi var. Aynı şekilde 3500 beden eğitimi öğretmenine C Antrenörlük lisansını vermek için eğitim vereceğiz. Onlarla da 100 bin çocuğa ulaşacağız. Böylece 6-13 yaş arası 200 bin çocuğa ulaşacağız."

Spor liseleri içinde futbol bölümlerinin açılacağını da anlatan Büyükekşi, "Profesyonel futbolcu olmayı kafasına koymuş kulüplerimizin altyapı akademilerinde yer alan bir çocuk Futbol Meslek Lisesi'nde eğitim alacak ama okula haftada bir gün okula gidecek. Yurt dışında da bu var. Günde o zaman iki sefer sabah ve öğleden sonra olmak üzere antrenman yapacak. Bu bütün Türkiye çapında Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin akademilerinde oynayan oyuncular için olacak." diye konuştu.

Sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerinin altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan'ı yendik ama biz bunun tesadüf olmamasını istiyoruz. Türk Milli Takımı artık öyle bir takım olmalı ki her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalı. 21 yıl olmuş Dünya Kupası'na katılmayalı. Hepsine katılabilen belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Büyükekşi, küfüre, şiddete ve sahaya yabancı madde atmaya karşı Süper Lig'de yeni bir kampanya başlatacaklarını da aktardı.

Profesyonel ve amatör liglerde birçok açıdan yeniliklere imza attıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, şu görüşleri paylaştı:

"BAL'da 22 yaş altında 3 oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İlk 11'de 45 dakika. 3. Lig'de 2 oyuncu oynatma mecburiyeti, 2. Lig'de 1 oyuncu 23 yaş altı. Burada aşağı yukarı 2 bine yakın oyuncuyu 23 yaş altı oynatma mecburiyeti getirdik takımlara. İnşallah başarılı olursa önümüzdeki yıl birer tane artıracağız. Artık 1. Lig'e ve Süper Lig'e de anlaşabilirsek getireceğiz. Ama Süper Lig istiyor ki 11 yabancı olsun. Parçaları bütünleştirirseniz 9 yıl sonrasının temellerini atıyoruz. Sürdürülebilir başarı istiyoruz."

Mehmet Büyükekşi, son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu süreci kulüplerle beraber yürüttüklerinin altını çizen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."

Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma yapmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız, onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan ile anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna. Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, hakem hatalarıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Bu hataların başka ülkelerde de yaşandığını söyleyen Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Liverpool-Tottenham maçında Liverpool'un attığı golde yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı çekti. Ancak VAR'daki hakemler bu bayrağı görmeyip, hakemin de gol verdiğini zannederek, kulaklıktan 'Kararın doğru' dedi. VAR'daki hakemler golün iptal edildiğini anladıklarında durum çok geçti. Büyük bir hata sonucunda Liverpool'un golü sayılmadı. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır ücretlerine zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. Maç başı ücretlerine zam yaptık. Şöyle bir sistem vardı. MHK değişince 81 ilin İl hakem Başkanı'nın hepsi değişiyor. Yeni gelen MHK başkanı hepsini değiştiriyor. Yetkisi var, o atıyor çünkü. Biz şimdi bunu değiştirdik. Talimatı değiştirdik. Bundan sonra ilk hakem kurulu başkanları atama ile olmayacak. İmtihan açıklıyoruz. Önce müracaat edecekler. Ondan sonra yazılı imtihana giriyorlar. Ondan sonra psikoteknik testlere ardından mülakata giriyor. Mülakat bir kurul tarafından yapılıyor. Ondan sonra o hakem oraya gelmeye hak kazanınca iki yıl orada kalacak. Kimse onu değiştiremeyecek. İki yıl sonra aynı şey olacak. Hakemliğe başlama yaşını 15'e düşürdük. Psikoteknik testlere daha başta başlayacağız. Bu kuralların hepsi UEFA konvansiyoneli tarafından koyulan kurallar. Biz ona göre ona hareket ediyoruz. Bazı şeylerin bugünden yarına olması mümkün değil. Zaman lazım. Bizim 1. Lig'den yukarı çıkardığımız 4 tane hakem var. Diğerlerinin hepsi eski hakem. Bir yandan da eliyoruz. Şu ana kadar aşağı yukarı 5 tane eledik. Aralık ayında tekrar klasman olacak. Bazıları yine çıkacak bazıları düşecek. Gençleştiriyoruz. Ama sabrımız yok. Hep kafamızın arkasında bize komplo yapılıyor gibi düşünceler var."

Hakemliğin cazip hale gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Avrupa yeni hakemler bulmakta büyük problem yaşıyor. Avrupa'da 50 bin hakem eksik. 270 bin hakem olması lazım, 220 bin hakem var. UEFA'dan da destek alıyoruz, Türkiye'de de başlıyoruz. Avrupa'da başlayacaklar. Hakemliğin cazip hale gelmesi için özendirici reklamlara, duyurulara, üniversitelerle iş birliği yapacağız. VAR hakemliğimiz için yabancı hocamız var. UEFA'nın en iyi VAR hakem eğitimcisi. İki haftada bir geliyor, 4-5 gün kalıyor. Maçları VAR hakemlerimizle beraber izliyorlar. Maçtan sonra hemen nerede doğru nerede yanlış yaptığını hakemimize gösteriyor. Performans ölçümü için de Hollandalı yabancı bir hoca getirdik. Ağustos ayı ile şu ay arasında hakemlerimizin kondisyon performanslarında çok büyük bir iyileşme var. Dijital saatlerle hakemlerin bütün çalışmaları antrenmanları takip ediliyor. Bir projemiz daha var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."

İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ortaklaşa düzenleyecek olmalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, bu süreci anlattı.

Çok büyük bir hazırlık yaptıklarını belirten Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"İşin bürokrasisi var. Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak devam eden bir bürokrasi. Cumhurbaşkanı diyor ki 'Şampiyona ülkemizde yapılırsa ben her türlü vergi diğer konularda herhangi bir şey almayacağız. Ülkemizde yapılması için güvenliğinden tut temizliğine, trafiğine her türlü sorunu çözeceğimizi taahhüt ederek imzayı atıyoruz. Ondan sonra 21-22 tane o zaman kaç tane bakan varsa hepsi kendi dalında imza atıyor. Ben de imzalıyorum. 10'larca, yüzlerce dosya. Ondan sonra yetmiyor maç nerede oynanacak mesela Kayseri'de oynanacak. Kayseri Valisi imzalıyor, Kayseri Belediye Başkanı imzalıyor. Ondan sonra o statların projesini istiyor. Hepsinin tek tek imzaları. Mimarların imzası… UEFA Avrupa standartlarına uygun, bu statta seyirci tahliyesi kaç dakikada yapılıyor gibi hepsi tekrar imzalanıyor. Bunların hepsinin hazırlanmasının hem yükü hem mali külfeti var. Bunları hem EURO 2028 adaylığı için hem EURO 2032 adaylığı için yaptık. UEFA'nın bütün etkinliklerine gittim. FIFA'nın Ruanda'ndaki Seçimli Olağan Kongresi'ne gittim. Orada FIFA Yönetim Kurulu'na girmek isteyen ülkeler bizden oy istiyorlar. Biz de bizim EURO 2028 ve 2032 adaylığımız var. Ben size oy veririm ama siz de bize verecek misiniz? diyorum. Tek tek hepsiyle görüştüm. Önce ülkeler arasında ilişkileri, diyalogları artırmaya çalıştık. Bizi desteklemeleri için çaba sarf ettik.

Daha sonra İtalyanlar İstanbul'a gelerek EURO 2032 ortak adaylığı için bize teklifte bulundular. Biz İtalya ile her şeyi ortak bölüşüyoruz. 2026 yılına kadar herkesin hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor."

Son olarak Trendyol Süper Lig için yeni logo, marş ve internet sitesi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Süper Lig için bir yandan yeni logo çalışmamız var. Marş çalışmamız var. Bir yandan 3 boyutlu bir site çalışmamız var. Oradan gelir elde hedefimiz var. Bunları 1 Ocak'a yetiştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

(AA)