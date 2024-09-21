Osimhen’in maskesi için TFF’ye sunduğu çok gizli belgeyi açıklıyor. Davids de örnek gösterildi

Victor Osimhen yoktan var olan biri.

Daha düne kadar esamesi okunmuyordu.

Ne zaman ki, Napoli ile şampiyonluk yaşadı ay gibi parladı.

Öyle dile kolay. Tam tamına 33 yıl sonra gelen Seri A şampiyonluğu.

Başkahraman oldu Victor Osimen.

Yaaa… Karamürsel sepeti ile sunulan kupa değil yani.

Nijeryalı golcünün piyasa değeri 100 milyon Euro’lara dayandı.

Boru değil, realite.

Ne para ama…

Vay anasını sayın seyirciler vay…

Her nedendir bilinmez, sıradan transfer gibi Galatasaray’a imza attı.

Yıldız oyuncunun kariyeri, maliyeti yerine taktığı maske olay oldu.

Nijeryalı üç sene önce Serie A'da Napoli ile Inter arasında oynanan mücadelede Skriniar ile çarpışıp yüzünden ağır operasyon geçirdi. Osimhen, suratını korumak için "karbon fiber" maske takıyor.

Yaşı 40’ın üstünde olan gençler hatırlar. Çok da eski değil. MFÖ müzik grubu da, ‘şapkasız çıkmam abi’ diye ironi yapıyordu.

Nijeryalınınki gerçek…

Hatta iş öyle boyuta taşındı ki kulüp, Osimhen maskesi üretti. 350 liradan satışa sunuldu.

Kapışılıyor.

Maskeli balo mübarek!

Hani bir söz var; etinden, sütünden faydalan…

Aha ona güzel bir örnek.

Derbi öncesi maske sorun oldu. Sakatlık riski taşıdığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, biraz da Acun Ilıcalı gazına gelerek maskenin üstüne gitti.

“O maske ile derbide oynayamaz” diye tutturdu.

Oynandı, oynamazdı diye tartışmalar yapılıyor. Papatya falları açılıyor.

Mourinho’da, “Oynar. İtalya ve Avrupa maçlarında sorun olmadı. Yine de gerekli girişimde bulunun” yaklaşımında bulunmaz mı?

Portekizli hoca, Roma’da görev yaparken, kon dahi etmemişti.

Valla bu konuda süperiz. Kim olursa olsun anında kendimize benzetiyoruz.

Dünyanın en iyi hocası veya sporcusu fark etmiyor.

Tonton gibi.

Şimdi bu tonton nereden çıktı demeyin.

‘Değiş tonton, hop, hop, hop’ karakteri vardı çocuk film kuşağında.

Aynen onun gibi. Nostalji yaptırdı konu…

Neyse efendim neyse olayımıza pardon maskemize dönelim.

Haydaaaa. Atilla Mayda!..

Bir çocuğumuz daha oldu.

Adı maske. Soyadı yok!

Konu resmiyete döküldü. TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile paylaşıldı.

Malumunuz Otyakmaz, Fenerbahçeli… Kongre üyeliğinden gelme.

Böyle olunca da, dönüş gecikmedi.

Galatasaray ve doğal olarak Osimhen cephesi meğer işi çoktan garantiye almış.

Futbolcunun yüzünün ayrıntılı sağlık rapor sunulmuş. Öyle içi boş süslü kelimeler ile yüklü değil.

Çene ve yüzünün ayrı ayrı röntgen görüntüleri dahi mevcut. Nijeryalının çenesinde 4, yüzünde 2 adet olmak üzere toplam 6 adet platin vida mevcut.

Bu vidaların darbeye karşı, yüz ve çene yapısına zarar vermemesi için özel maske ile korunması kaçınılmaz.

Bir değil, heyet halinde uzman doktorların raporu ile sabit.

Bu kadar da değil; mevcut durumu İtalyan federasyonu ve UEFA’nın ilgili kurumlarında kayıtlı.

Buna istinaden ne TFF, ne Fenerbahçe ve ne de başka birinin aksi yönde başvurusu nafile.

Abesle iştigal yani.

Futbolcu istediği sürece maskesi ile sahalarda olacak.

Maskesiz çıkmam abi diyorsa ki, öyle diyor…

Dediği dedik. Nokta.

Edgar Davids örneği

Hollandalı eski oyuncunun maçlarda taktığı gözlük de sunulan raporda örnek olarak gösterilmiş. Davids, göz tansiyonu problemi yüzünden, benzer şekilde maçlarda gözlükle oynuyordu.

Özetle, Osimhen istemediği sürece maskesine kimse dokunamayacak.

Dokunan yanar!

Yok maskesi bizim oyuncuları yaralar, paralar gerekçesi böylece havada kalmış oluyor.

Hava dedikte, kış geldi geliyor. Kendinizi koruyun. Hasta olmayın.

Pandemi sürecinde tecrübe ettik.

Allah kimseyi tekrar maske takacak durumlara düşürmesin.

Hele ki maçlarda…

Asla…