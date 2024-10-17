Şerafettin Tilki Kozmik Odaya girdi. Riva’da akıl almaz olaylar yaşanılıyor…

Dikkat dikkat!

Bu yazı içinde geçen tüm olay ve kişiler gerçektir.

Konu bizzat, resmi açıklamalar. Görgü ve bilgi tanıtları ile resmi açıklamalar ışığında kaleme alınmıştır.

Belgesel girişi gibi oldu.

Varsın olsun…

Lale Cander…

İş kadını… TFF de sponsorluklar gibi önemli göreve getirildi. Kısa sürede iyi de işler yaptı.

Kıskanıldı…

En çok da diğer kadın üye Neşe Kavak tarafından.

İkili arasındaki rekabet başkanlık makamına kadar taşındı.

Cander’in gazeteci Fatih Altaylı’ya bilgi uçurduğunu iddia edildi.

Zaten fırsat kollayan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Gönderin gitsin” talimatı verdi.

Bu gelişme kendisine iletildi.

Yok öyle yağma!

Gel buradan yak şimdi.

Her kuşun eti yenmiyor.

Cander, tüzüğe, teamüllere çok hakim.

Rest çekiyor.

“Birilerinin isteği ile istifa etmem. Ne başkan ne de başkası beni görevden alamaz. Verilen özel görevler geri alınabilir. Fakat yönetim kurulu üyeliğinden sadece kendi isteğim ile çıkarım. Öyle de bir niyetim yok” çıkışında bulunuyor.

Başkan küplere biniyor. Tüzük öyle diyor…

Sinir küpü oluyor.

Bu kez tüm görevlerini elinden alıyor.

Cander, DİK duruyor. Yönetimde kalıyor.

Türk futbolunun geldiği nokta… Kurum gibi değil, kişi şirketi gibi yönetim tarzı.

Bu kadar mı, elbette değil.

Devam edelim.

Abdullah Ayaz... TFF Başkanının ablasının oğlu. Genel sekreter... Daha önce Üsküdar Belediyesi’nde İmar Müdürü. Belediyeyi komple Riva’ya taşıdı. Başka da icraatı yok!

Zira dayısının canlı yayında söylemelerin aksine; liyakatsiz.

Başkan doğru söyledi. UEFA; ülkeler ile ilişkileri Genel Sekreter üstünden yürütür. Yeğenin CV sinde ‘Çok iyi İngilizce biliyor’ yazıyor.

Ahaaaa. Ahaaaa.

Yüksek sesle güldüm.

Ağlamak istiyorum Flipescu…

Biliyor da konuşmuyor. Konuşulanı anlamıyor.

Sadece biliyor(!)

İşte kanıtı. Hem de, paylaşım yapan TFF.

Fransa’nın Cannes kentinde UEFA toplantısı.

Başkan, yeğeni ve Ceyhun Kazancı ülkemizi temsilen ordalar. Kazancı normal halde. Dayı - yeğen İngilizce yapılan konuşmaları, kulaklık takarak dinliyor.

Biliyorlar da böyle daha havalılar sanki.

Yani anlamıyorlar. Anında çeviri ile dinleyici olarak fondalar.

Böylece başkan kendi kendini yalanlamış oluyor.

Zaten Kazancı bu yüzden yanlarında. Profesyonel tercüman!

Bitti mi?

Bitmez bitmez…

Sadece Başkan değil. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz. O da, yeğenini kadın futbolun başına getirmiş.

Valla arkadaş bu Riva ne bereketli yer.

Ne eksin bitiyor.

Maşallah…

Herhangi bir odaya girin anlarsınız.

7 koltuk var diyelim. O kadar çalışan. Diz dize, el ele oturuyorlar.

Diyelim bir arkadaşınız var. Ziyarete gittiniz. Çalışma masasının yanına oturtamazsınız. Yer yok.

Nasıl olsun yeğen. Kuzen. Eş dost ve akrabalar dolu…

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Hatırlayın Euro 2024 finallerinde ayrıntılı yazmıştım. İlk öğrenen siz olmuştunuz.

TFF Almanya’da beleş misafirler ağırlamıştı. Aynen sizlerle paylaştığım gibi. Tam tamına 4 milyon 689 bin Euro harcanmış.

Haram olsun!

Millet ne halde. Federasyon nerelerde.

Sizi gidi sizi…