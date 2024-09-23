Yasa dışı bahis yasak, yasa dışı kumar serbest mi?

Konu farklı olunca, makale de ona uyuyor.

Balıklama atlayalım!

Galatasaray Kulübü, Meritking.News adlı grup ile sponsorluk anlaşması yaptı.

14 milyon dolarlık reklam geliri.

Ortalık ayağa kalktı.

Neymiş efendim; yasa dışı bahis…

Karşı çıkanlar, “Yasa dışı bahis” firması olduğu gerekçesi ile ilgili kanunlara aykırı” olamaz tepkisindeler.

Tamam. Haklılar.

İddia oynatan Spor Toto ve özel izinli firmalar dışındakiler yok hükmünde.

Vergiye tabi olmadıkları için yasak kategorisindeler.

Ülkemizde yasa dışı bahis yasak. İlgili kanunlara göre CEZASI var.

Özet ile bahis oynatan şirketler için ihale yapıldı. Resmi statü kazandırıldı. Vergilendirme yapılıyor.

Konuyu biraz açayım.

Malta merkezli çok sayıda bahis şirketi var.

Malta’da; 3-5 bin Euro ile böyle şirket açmak, işletmek çok kolay.

Öyle ki, 2 haftalık iş.

Bir avukata vekalet ver. Ücretini yatır. İşe koyul.

Genellikle internet üstünden, futbol maçları ağırlıklı oyun oynatılıyor.

İçinde ne ararsan var.

Mesela maçta sahaya taraftar girecek mi?

Yağmur yağar mı…

Akla gelen gelmeyen.

Her türlü bahis yapılıyor..

Acayip, tuhaf, bir o kadar da tutarsız bir alem.

Galatasaray buna karşı çıktı. Sponsorluk yaptıkları grubun bahis şirketi olabilir. Farklı yatırımları da var. Yine gözden geçirilir. Kanunen sakınca varsa iptal edilir şeklinde kestirip attı…

Şimdi gelelim olayın asıl boyutuna.

Ülkemizde bahsettiğim gibi yasa dışı bahis gibi, Casino yani kumarhane de yasak.

Fakat internet ortamında yasa dışı olarak oynanıyor.

Mantar gibi. Birini kapasan, diğeri açılıyor.

Maşallah mitoz bölünme gibi.

Başa çıkmak pek mümkün gözükmüyor.

Bahis şirketleri nasıl Malta’yı merkez üs yaptıysa, Casinoların ki de KKTC.

Vatandaşlarımız bu yüzden Girne, Sofya, Budapeşte ve Tiflis’e gidiyorlar. Macaristan ile Bulgaristan vize istediği için, yoğunluk KKTC ve Gürcistan’ın üstünde.

Pasha…

Bu reklamı maçlarla görürsünüz. Nerede ise her statta.

Kalenin yanında yerde. Ya da Beşiktaş’ın Tüpraş stadında olduğu gibi hem yerde, hem elektronik reklam panolarında dönüp duruyor.

Ayrıca Beşiktaş şort sponsoru. Fenerbahçe’de ise basketbolda forma sponsoru.

Bu grup; KKTC ve Bulgaristan’da oteller işletiyor. İşlettiği otellerin altı Casino.. Yani kumarhane..

Galatasaray haklı olarak soruyor: “İyi de, bize gelince sakıncalı, size gelince normal mı..”

İçinden çıkılmaz durum.

Nasrettin hoca misali. Herkes haklı.

Sadece işi ve işlevler değişik. Biri hem internet hem de real kumarhane oyunları oynatıyor. Diğeri de benzer şekilde bahis..

Futbol Federasyonu ne yapıyor derseniz.

Açıklayayım. Kocaman bir hiç. Uzaktan izliyor. Aslında onu bile yapmıyor. Bizim gibi medya mensupları konuyu yazıp, yorumlayınca haberdar oluyor.

Müdahil olmak yok.

Haberden bile habersizler.

Ya da işlerine gelmiyor karışmak.

Ya Maliye Bakanlığı. Şu ana kadar ses yok. Aynı şekilde diğer ilgili bakanlıklar gibi.

Şurası da gerçek. Bazı olaylar yaşanınca açıklar ortaya çıkıyor.

Başta TFF anında reaksiyon verip önce kulüpleri uyarmalı. Ardından da, spor bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıkları.

Aksi taktirde Galatasaray’a haksızlık yapılmış olur. Siz bakmayın, takılmayın isimlere.

Bahsi geçenlerden biri, bahis diğeri Casino kurumu.

Gidin KKTC’ye veya Bulgaristan’a Pasha deyin kimse bilmez.

Pasha Casino deyi verin.

Daha söz ağızdan çıkar çıkmaz, adresini tarif ederler.

Aynı şekilde Malta’da ne kadar yasa dışı bahis şirketi varsa onlar gibi.

Sadece isimleri yazıp gerisini boş bırakan kelime oyunundan ibaret.

Yersen tabii..

Elbette bu tür şirketlere karşı değiliz. Ancak kanuni düzenleme ile disiplin altına alınmaları kaçınılmaz.

Sevgili dostlar, güzel insanlar.

Şöyle bir bakın. Futbol öyle çok bileşen barındırıyor ki..

Başkan ve yönetimler.

İşlerini büyütüyorlar.

Futbolcular, eşşek yükü ile para kazanıp, tek kuruş vergi ödemiyorlar.

Kulüplerin devlete olan borçları kapanacak gibi değil.

Menacerler.

Oyuncu temsilci şirketleri çarkın diğer adresi.

Sponsorlar.

Reklamlar.

Teknik direktör ve ekipleri.

Lisanslı ürünler.

Taraflar.

Maç günleri görevlendirilen özel güvenlik.

Ayrıca güvenlik güçleri.

Naklen yayın gelir payları.

Maça gelen taraftarlar.

Maçın olduğu bölgedeki özellikle hizmet ve ulaşım sektörü.

Medya mensupları.

Sağlık ve itfaiye ekipleri.

Ses ve görüntü sistemleri.

Kısa yoldan köşeyi dönme üstüne kurulu bahisler.

Legal ve illegal yollardan oynatılan iddialar.

Spor malzemeleri..

Statlar, irili ufaklı kulüpler.

Balediye rant kapısı olanlar..

Gördüğünüz gibi say, say bitmez.

Pasta öyle büyük ki, dünyayı sarmış durumda.

Sarmaşık gibi, Söksen sökülmez. Atsan atılmaz. İç içe geçmiş.

Para yani gücün bu kadar büyük olduğu yerde, her türlü alavere, dalavere oluyor.

Hani, varsın olsun desek olmuyor. Olmasın desek zaten takan yok. Bir şekilde oluyor..

Hiç bir şey olmasa bile, mutlaka bir şeyler oluyor (!)

Bundan sonrası icraat makamlarında.

Bizler sadece takipçisi olabiliriz sizlerin adına.

Bu sıralar efkarlıyım. Gerek medya, gerek ise sanat dünyasından yıldızlar birer birer kayıyor.

Çocuklarımız hunharca katlediliyor.

Ülkede herkesin bildiği iki konu var.: Futbol ve siyaset.

Siyaset üstüyüz.

Bırakın da, milletçe futbolun zevkini eğlencesini doyasıya yaşayalım.

Artık çomak sokmayın.