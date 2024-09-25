Süt döküldü Trabzon’un golü güme gitti, VAR hakemi Erkan Engin pes dedirtti

Bambaşka bir yazı konusuna konsantre olurken aksilik bu ya…

Zırrrrr telefonum çaldı.

Minik Kargam…

Klasik, toplantıdayım demeye kalmadan…

Başladı anlatmaya…

Nefes nefese…

Hay Allahım’ın inanamadım.

Konu, hakem Erkan Engin…

Engin VAR hakemi. Antep - Trabzon maçında, olmayan faulü verdirip golü iptal eden…

Meğer bu affedilmez hataya nasıl düşmüş…

Gerçekten pes…

İşte Minik Karga’nın duyumları.

Engin, Sakarya’da süt ve süt ürünleri yapan fabrikada sorumlu müdür.

Buraya kadar normal. Çünkü dünyanın her yerinde, her meslekten hakem var.

Bizde de öyle.

Neyse efendim neyse..

İşte geçtiğimiz hafta bu tesisin üretiminde sıkıntı çıkıyor. Süt tankları arızası. Başka yerlere sirayet ediyor. Hatalı üretim. Durma noktasına gelen işletme. Epey bir sıkıntı yaşanıyor.

Eee hali ile patronaj katının bilgisi oluyor.

Teftişler, araştırmalar, soruşturmalar…

İşin sonucu gelip Erkan Engin’a dayanıyor.

Sorumluluk, müdürlük öyle kolay işler değil. İyi günde olduğu gibi, kötü dönemde de yükü üstleneceksin.

Engin, futbol maçları içinde olduğu için tecrübeli. O; hep çalım atma peşinde!

Kafası karma karışık.

İşler güçler, sıkışık.

Ortam gri.

Önü flu..

İşte bu psikoloji içindeki hakem VAR’a atanmaz mı?

Aha gel şimdi buradan yak.

Atanır kardeşim atanır.

Bal gibi atanır…

Bizde, ‘bir şey olmaz abi’ mantığı var.

Öyle kalkıp, şöyle bir sıkıntım var. Böyle olumsuzluk mevcut. Bu hafta beni es geçin diyen çıkmadı henüz.

Belki olmuştur da, haberimiz yok.

Mümkün.

Ama binde bir en fazla.

Şimdi Minik Karga’nın duyumları aynen ya da kısmen yaşandı ise o hakemin ruh halini düşünün artık.

Süt, yoğurt, ayran, tere yağı, kaymak, peynir…

Bir bal eksik!..

Canım güzel kahvaltı çekti valla.

Şeytan diyor; çık bas git Maşukiye’ye..

Ye babam ye..

Kafası bunlarla dolu hakem, VAR da.

Bizim VAR aslında YOK..

Trabzonspor buz gibi gol attı, güme gitti. Burada hangi takıma haksızlık yapıldığı önemli değil.

Bu gün Trabzon, yarın diğerleri. Onlara denk geldi.

TFF başkanı, “ VAR da hata yapanı affetmem ..” demişti.

Haksız da değil.

Ancak geride kalan maçlarda tam aksi oldu.

VAR hataları yapıldığı ile kaldı.

Aynı Federasyon başkanın sözlerinin havada kaldığı gibi.

Trabzonspor Sütçü hakemin kellesini istiyor(!) bu konuda lobileri güçlü.

Hani kelle olmasa da, bir yerler gidecek. Orası kesin.

En azından bu süre içinde fabrikanın başında durur. Süreci olumlu kapatır. Üretim normale döner. Ekmek kapısı olan emekçiler sıkıntı çekmez.

Sizleri duyar gibiyim.

Diyorsunuz ki, “Biri size boğaz köprüsünden atla dese, atlayacak mısınız “

Haklısınız.

Hem de yerden göğe kadar.

Hadi diyelim sütçü hakem motive değil. Üçü beş gördü.

Ya orta hakem Volkan Bayarslan.. ve sahadaki saz ekibi.

Yahu kardeşim, 17 kamera canlı yayında. Her açıdan görüntü karşında. Ne diye, yanlış karara imza atıyorsun.

Hiç mi, futbol bilgin yok.

Bunu görmek için hakem olmaya da gerek yok.

Abartmıyorum, ilk okula giden bir çocuk çağır. Tut elinden. Hatta kucağına al kaldır ki, net görsün. ekrandan. Sadece bir bakışta pozisyon temiz abi der.

Maalesef hakemler konusu süt ile sınırlı değil.

Kuralları bilmiyorlar. Futboldan anlamıyorlar. Özel işlerini sahalara taşıyorlar.

Tek bildikleri eyyam.

Bu arada kenara not alın lütfen.

Siz, siz olun sütçü hakem gibi, sütü dökmeyin.

Özellikle de, aracınızın içine.

Öyle bir koku siner ki, çıkmaz.

Parfümeri dükkanında yıkasınız durur.

Araç sattırır.

İnanmıyorsanız VAR a bakın(!)