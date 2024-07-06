Mehmet Büyükekşi Anadolu Ajansı'nı karıştırdı

Anadolu Ajansı’nın Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik’in ifadelerini ajansın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı iddiasıyla görevden alındığı ileri sürüldü.

TELE1’in haberine göre, UEFA’nın Merih Demiral’a ‘bozkurt’ işareti yapması sebebiyle verdiği iki maçlık men cezasının yankıları devam ederken, Şiyhan’ın ani bir kararla görevden alındığı bildirildi.

Şiyhan, Erzik’in “Ben UEFA'da görevli olsaydım, Merih Demiral’a bu cezayı verdirtmezdim” şeklindeki açıklamasını Anadolu Ajansı’nın sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzik bu sözleriyle UEFA'da görev yapan ve aynı zamanda TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'yı hedef almıştı.

Ancak daha sonra Şenes Erzik hiçbir gazeteciye böyle bir ifade kullanmadığını açıkladı ve ortalık karıştı. Anadolu Ajansi haberi apar topar sildi.

Bu gelişme üzerine Şiyhan'dan, Hollanda maçını beklemeden Almanya’dan Türkiye’ye dönmesi istendi. Sonrasında da görevden alındı.

Ünlü spor gazetecisi Tahir Kum ise Mehmet Büyükekşi ile ilgili şok bir iddia ortaya attı.

Tahir Kum, Şenes Erzik adına yapılan açıklamanın aslında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yazdırıldığını iddia etti.