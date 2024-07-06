Mehmet Büyükekşi Anadolu Ajansı'nı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi Anadolu Ajansı'nı karıştırdı

Ünlü spor gazetecisi Tahir Kum, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

Anadolu Ajansı’nın Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik’in ifadelerini ajansın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı iddiasıyla görevden alındığı ileri sürüldü.

TELE1’in haberine göre, UEFA’nın Merih Demiral’a ‘bozkurt’ işareti yapması sebebiyle verdiği iki maçlık men cezasının yankıları devam ederken, Şiyhan’ın ani bir kararla görevden alındığı bildirildi.

Şiyhan, Erzik’in “Ben UEFA'da görevli olsaydım, Merih Demiral’a bu cezayı verdirtmezdim” şeklindeki açıklamasını Anadolu Ajansı’nın sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzik bu sözleriyle UEFA'da görev yapan ve aynı zamanda TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'yı hedef almıştı.

Ancak daha sonra Şenes Erzik hiçbir gazeteciye böyle bir ifade kullanmadığını açıkladı ve ortalık karıştı. Anadolu Ajansi haberi apar topar sildi.

Bu gelişme üzerine Şiyhan'dan, Hollanda maçını beklemeden Almanya’dan Türkiye’ye dönmesi istendi. Sonrasında da görevden alındı.

Ünlü spor gazetecisi Tahir Kum ise Mehmet Büyükekşi ile ilgili şok bir iddia ortaya attı.

Tahir Kum, Şenes Erzik adına yapılan açıklamanın aslında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yazdırıldığını iddia etti.

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-19-23-001.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-21-56.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-22-59.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-22-40.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-22-19.jpeg

grvrjdjw4aasd50-001.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-19-25-37.jpeg

İlgili Haberler
MHP Almanlar'ın kabusu oldu
Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı
Milli maç öncesi Alman Polisi’nden görülmemiş yasak
Fenerbahçe'den ayrıldı Bayern Münih'e gitti
Son Haberler
Acun Alıcalı Ali Koç'un kararını açıkladı Spor
Acun Alıcalı Ali Koç'un kararını açıkladı
MHP Almanlar'ın kabusu oldu Spor
MHP Almanlar'ın kabusu oldu
Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu Gündem
Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu
Milli Takım olağanüstü önlemlerle otelden çıktı Spor
Milli Takım olağanüstü önlemlerle otelden çıktı
Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı Spor
Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı
Burdur'da mermer ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Burdur'da mermer ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 1 kadın öldürüldü, 8 yaralı, 5 tutuklama Yerel Haberler
İzmir'de silahlı saldırı: 1 kadın öldürüldü, 8 yaralı, 5 tutuklama