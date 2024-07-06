Milli maç öncesi Alman Polisi’nden görülmemiş yasak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli maç öncesi Alman Polisi’nden görülmemiş yasak

EURO 2024 boyunca açık olan taraftar alanı (Fanzone) Türkiye-Hollanda maçı öncesi Polis tarafından kapatıldı. Emniyet gerekçe olarak kötü havayı gösterdi.

Avrupa Şampiyonası'nda bugün A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kritik mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

TARAFTAR ALANLARI KAPATILDI
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında başkentteki taraftar alanları Alman Polisi tarafından kapatıldı.

Organizatörler kapanmanın nedenini yaklaşan fırtına ve olumsuz hava şartları olduğunu açıkladı.

Duyuruda, "Havanın nasıl geliştiğine bağlı olarak" taraftar bölgelerinin akşam saatlerinde maç için yeniden açılacağı belirtildi.

İlk olarak Brandenburg Kapısı ve Reichstag'daki alanlar temizlendi.

Bu yasak turnuvada ilk kez uygulanmış oldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

''Hava durumu nedeniyle organizatör her iki #Fanzone'u da kapattı. Lütfen kendi güvenliğiniz için alanları terk edin. Organizatör, hava durumuna göre alanın yeniden açılmasını düşünüyor.''

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