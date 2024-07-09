Mehmet Büyükekşi dönemi bitiyor

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Türkiye'de, futbol dünyasındaki tartışmalar yeniden alevlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik eleştiriler sürerken, yaklaşan TFF seçimleri merakla bekleniyor.

Büyükekşi'nin adaylık konusundaki belirsizliği devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mevcut başkanı eleştirdi.

"BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİ SONA ERİYOR"

İnce futbol-siyaset ilişkisine dair dikkat gündem yarat yorumlarda bulundu.

İnce sosyal medya hesabınbdan şu ifadeleri kullandı:

"Büyükekşi'nin başkanlık dönemi öncesinde uyarılarda bulunmuştuk, ancak dinlenmedi. Skandallarla dolu bir dönem sona eriyor. Büyükekşi, aday gösterilmeyeceğini anladığında, ekibinden başka bir ismi öne sürmeye çalışıyor.

Ekonomik çıkarlar nedeniyle siyasetle uyum içinde olmaya çalışan kulüpler, doğru aday yerine işaret edilen adayı seçtikçe, TFF'deki skandallar sona ermeyecek ve Türk futbolu başarıya ulaşamayacak. Siyaseti manipüle ederek demokratik süreçleri bozan FETÖ taktiklerinden uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.

İŞTE MUHARREM İNCE'NİN PAYLAŞIMI