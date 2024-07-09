TFF başkanlığına Ali Koç sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geri sayım sürerken, şu ana kadar tek resmi aday Servet Yardımcı. Yardımcı başvuru dosyasını hazırlayıp teslim etti bile.

Şu ana kadar kararını vermediğini söylese de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin koltukta kalmak istediği belirtiliyor. Büyükekşi'nin çalışmalarını kapalı kapılar ardında sürdürdüğü ifade ediliyor.

Daha önce Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık da aday olacağını açıklamıştı ama istenen 61 imzayı henüz toplayamadığı ileri sürülüyor.

Bu gelişmeler sürerken; bir başka aday daha ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı, bu adayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de yazdı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

Büyükekşi yeniden aday olup devam mı edecek, yoksa yerine Servet Yardımcı mı gelecek!

Servet Yardımcı daha önde görülüyor.

Başından beri yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan olduğu için, Erdoğan’ın da desteklediği aday olduğu söyleniyor. Ekibinde yine Erdoğan’a yakın iş insanları var. Cemil Kazancı, Tahir Kıran, Süleyman Hurma bunların başlıcaları.

Başarısızlığına rağmen devam etmek istediği bilinen Mehmet Büyükekşi’nin ekibinden kimler olacağı ise belli değil ama mevcut yönetiminden Yusuf Günay çevresine Büyükekşi yönetiminde kalmak istemediğini söylüyormuş.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayları bu iki kişi ile sınırlı değil.

Bunlardan biri Erdal Alkış. Daha önce de TFF Başkan adayı olan ve iktidar partisine yakınlığı sır olmayan Erdal Alkış Sarıyer kulübü yöneticisi olmakla beraber Fenerbahçe sempatizanı olarak biliniyor.

Alkış’ın geçen hafta Ali Koç ile bir araya geldiği ve uzun bir görüşme ile projelerini anlattığı bilgisi bana kadar ulaştı. Ali Koç’un da Alkış’a gereken imzaları toplaması halinde gelip Kulüpler Birliği’nde sunum yapmasını istediği söyleniyor.

Adaylık için 61 imza gerekirken Alkış 50’ye yakın imza toplamayı başarmış.

Bir diğer ciddi aday ise eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık. Uzun zamandır futbolun içinde olan Uyanık da şu ana kadar 35 imza topladı ve 26 imza daha toplayıp aday olmaya uğraşıyor. Tüm adaylar arasında en sporcu ve en bağımsız görünen aday olan Uyanık’ın herhangi bir büyük ile de bir gönül bağı görünmüyor.

Erdal Alkış.