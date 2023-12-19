Mehmet Büyükekşi Süper Kupa sonrası görevden alınacak. TFF'nin seçim tarihini Tahir Kum açıkladı

Kulüpleri TFF rahatsızlığı büyürken Tahir Kum'dan flaş bir iddia geldi.

Son olarak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamada federasyona duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi de dikkat çekti.

Koç Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “TFF’den çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Destek olalım ama bu kadrolarla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlanamayacağını düşünen kulüplerimiz var” demişti.

Gazeteci Tahir Kum, önce sosyal medya hesabından ardından da katıldığı spor programında TFF'nin yeni seçim tarihini duyurdu.

Tahir Kum, "Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa sonrası görevden alınacak. Ocak ayında da TFF seçime gidecek" ifadelerini kullandı.