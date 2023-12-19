Mehmet Büyükekşi Süper Kupa sonrası görevden alınacak. TFF'nin seçim tarihini Tahir Kum açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Tahir Kum TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Arabistan'da oyananacak Süper Kupa maçı sonrası görevinden alınacağını iddia etti.

Kulüpleri TFF rahatsızlığı büyürken Tahir Kum'dan flaş bir iddia geldi.

Son olarak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamada federasyona duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi de dikkat çekti.

Koç Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “TFF’den çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Destek olalım ama bu kadrolarla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlanamayacağını düşünen kulüplerimiz var” demişti.

Gazeteci Tahir Kum, önce sosyal medya hesabından ardından da katıldığı spor programında TFF'nin yeni seçim tarihini duyurdu.

Tahir Kum, "Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa sonrası görevden alınacak. Ocak ayında da TFF seçime gidecek" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Şerafettin Tilki TFF'deki son skandalı ortaya çıkardı. Büyükekşi buna ne diyecek
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kendisini eleştiren Bahçeli'ye meydan okudu: Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? Ortalık bu soruyla çalkalanıyor
'Yeteer' diye bağıran Büyükekşi buna ne diyecek? TSYD Başkanı Tongsir TFF'ye tokat gibi indirdi
Son Haberler
Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi Ekonomi
Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi
Batık Kafkametler gemisi denizin dibinde görüntülendi Gündem
Batık Kafkametler gemisi denizin dibinde görüntülendi
Canele nasıl yapılır? Canele tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Canele nasıl yapılır? Canele tarifi için malzemeler neler?
Kemikleri ağrıyanların bunları bilmesi gerekiyor Sağlık
Kemikleri ağrıyanların bunları bilmesi gerekiyor
Plakan neden kapalı sorusuna 'canım öyle istedi' dedi. Soruyu soran polis çıkınca neye uğradığını şaşırdı Gündem
Plakan neden kapalı sorusuna 'canım öyle istedi' dedi. Soruyu soran polis çıkınca neye uğradığını şaşırdı
Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını Ekonomi
Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını
Davinson Sanchez: En güzel kuzu burada Spor
Davinson Sanchez: En güzel kuzu burada