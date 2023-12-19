Şerafettin Tilki TFF'deki son skandalı ortaya çıkardı. Büyükekşi buna ne diyecek

Hakemler gündemde hep. Biz de kalkıp, ‘minik serçenin’ anlattığı diğer konuları yazsak olmaz.

Hakemler kötü yönetim gösteriyorlar. Kuralları tam bilmiyorlar. Eyyam yapıyorlar. Liste kabarık. Yaşananlar ortada.

Eee, ‘balık baştan kokar’ boşa denmemiş ki.

TFF, MHK ve diğer paydaşların içler acısı hali ortada.

Ancak öyle bir olay yaşandı ki tarihte benzeri yok.

Trabzonspor inanılmaz bir açıklama yaptı. Özetle, “Fenerbahçe maçını yönetip hakkımızı gasp eden Mete Kalkavan için bize garanti verdiler. Bir daha görev verilmeyip, hakemliği bitirilecek” diye.



Söz tutulmadı Kalkavan’a önce VAR ile tekrar görev verildi. Daha da ileri gidilip, sözde süresiz erteleme sonrası bu haftaki maçlarda düdük iade oldu.

Trabzonspor da bu durum karşısında isyan bayrağı çekti.

Şimdi gelelim her zamanki gibi arka plana.

Herkes bunu soruyor. Cevap arıyor haklı olarak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a bu sözü kim verdi. Kim aracı oldu. Nasıl tutulmadı diye.

İşin ilginç ve bir o kadar da anlaşılmaz yanı şu; ne itham edilen federasyon, ne de itham eden taraf açıklama yapmadı.

Şaka gibi..

Yapmazsan yapma!

İşte yaşananlar der tek tek açıklarım ben de. Öyle küsmece, kızmaca yok!

Yer Kadıköy. Trabzonspor Başkanı Doğan, patladı patlayacak. Pimi çekilmiş bomba gibi.

Kenti ve kulübü temsilen federasyonda tek yönetici var: Yalçın Orhan. Aynı zamanda Karadeniz kulübünün eski yöneticisi. Mehmet Büyükekşi yönetiminde İcranın içinde etkili isim.

Dağan’ın durumunu en iyi anlayan O. Başkana net konuşuyor. "Bu işi bana bırak. Yarın Büyükeşi ve İbanoğlu ile konuşup gerekeni yapacağım" özetinde.

Orhan, Doğan’a yaptığı temasları sıralıyor: "Federasyon ve MHK başkanları ile ayrıntılı konuşup rahatsızlığınızı aynen ilettim. Her ikisi de, talebim üzerine ortaklaşa söz verdiler: Kalkavan’ın hakemliği bu maç ile birlikte sona ermiştir…"

Gelin görün ki, Federasyon yönetim kurulunun Başkanı ve MHK’nın patronu verdiği şifahen söze rağmen 42 yaşındaki hakem yeniden görevlendirildi.

İşte kıyamet böyle koptu! Türk futbol tarihinin en sert bildirisi yayımlandı.

Spor kamuoyu söz verenleri, söz alanları merak edip durdu. Ser verip sır vermediler.

Riva’ya tüneyen ‘minik serçe’ gelip ötene kadar.

Her zamanki gibi ilk öğrenen sizler oldunuz..

Böyle bir federasyon yönetimi olabilir mi, demeyin. Çünkü var.

Bir gün söz verir, ertesi gün aksini yapar. Bir bakarsınız ligleri süresiz erteler, Başkentte fırça yer ‘U’ dönüşü yapar. Süresizliğin sadece 2 gün olduğunu öğretirler topluma!. Mehmet Büyükekşi yönetiminde rezillikler bitmiyor yani.

Ortada büyük tutarsızlık var.

Nerden tutmaya kalkışsak, elimizde kalıyor. Tutmasak bulaşıyor.

En iyisi İzlanda’ya yerleşip buz hokeyi maçlarını takip edeyim diyorum . Müthiş mücadeleler var. Herkesin elinde birer de sopa!

Ama oralarda böyle aksiyon ara ki bulasın. Sistem saat gibi işliyordur.

Tik, tak, tok..

Yok yok beni bozar. Futbolun asla futbol olmadığının yaşandığı ülkemizi bırakamam. Başka bir yerlerde yaşamam, yaşayamam.

Hem ne diyordu Reha abi (Muhtar) haberleri sunup veda ederken.

‘Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa’

Bizim mekan burası.