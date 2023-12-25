Süper Kupa biletleri elde kaldı! TFF bakın ne yaptı

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Süper Kupa biletleri elde kaldı! TFF bakın ne yaptı
TFF'nin tüm tepkilere rağmen Suudi Arabistan'da oynatacağı Süper Kupa maçının biletleriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının Cumhuriyet'in 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de yapılması çağrısına kayıtsız kalan TFF, tarihi maçın biletlerine ilgi olmayınca yüzde 50 indirime gitti.

TFF yaptığı açıklamada, cuma günü oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde elli indirim yapıldığı ve bilet satışının devam ettiği duyurdu.

140 BİN TL'YE BİLET
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının en ucuz bileti 963 TL olarak satışa sunuldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler en pahalı bileti 140 bin TL 'ye satın alacak.

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İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.

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