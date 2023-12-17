'Yeteer' diye bağıran Büyükekşi buna ne diyecek? TSYD Başkanı Tongsir TFF'ye tokat gibi indirdi

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında geçen hafta oynanan maçtan sonra saha karışmıştı.

Ankaragücü başkanlığından bu olaydan sonra istifa eden Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Yerde kalan Meler'e bir kaç kişi de tekmeli saldırıda bulunmuştu.

Bu olaydan sonra toplanan Türkiye Futbol Federasyonu alelacele bir karar alarak lig maçlarının süresiz ertelendiğini duyurmuştu. Açıklamayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Yeteer" diye bağırarak yapmıştı.

Ancak daha sonra alınan karardan dönülmüş, maçlara hafta içinde devam edileceği kararı açıklanmıştı.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Tongsir, şu ifadeleri kullandı:

"Maçları ertelediniz de ne oldu? Ha pazar. ha iki gün sonra salı.."