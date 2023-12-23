Süper Kupa'nın neden Arabistan'da oynanacağı ortaya çıktı! Erol Mütercimler'den skandal iddia

Galatasaray ve Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Kupanın sahibini belirleyecek kritik maç öncesi yazar Erol Mütercimler'den skandal bir iddia geldi.

MAÇIN NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAĞI BELLİ OLDU!

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yapılacak.

Gazeteci Şafak Malatya, sosyal medya hesabından Erol Mütercimler'in yaptığı açıklamayı paylaşarak TFF'den açıklama yapılmasını istedi.

Malatya'nın yaptığı paylaşımda Erol Mütercimler, ''Suudi Arabistan'a 100 milyon euro için gidiyorlar. 50 milyon euro'yu Futbol Federasyonu alacak. 25 milyon euro Fenerbahçe'ye, 25 milyon euro Galatasaray'a'' ifadelerini kullandı.

Mütercimler'in yaptığı bu açıklama, etkileşim rekoru kırdı.