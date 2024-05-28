Mehmet Büyükekşi'den kök hücre ve genetik açıklaması

Başkan Büyükekşi, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde düzenlediği "Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi"nde konuştu.



Kongrenin Türk sporuna katkı sağlayacağını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

Büyük hedeflere ulaşma yolunda, futbolun bilimle olan ilişkisini derinlemesine incelemek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi'nin Türk sporuna katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Günümüzde pozitif bilimlerin, sporun çok önemli bir parçası olduğu konusunda küresel bir ortak anlayışa sahibiz. Özellikle ileri futbol ülkelerinde artık bilimsel metodun ön planda olduğunu biliyoruz.

Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, gerek futbolcuların gerekse antrenörlerin kişisel gelişimi ile yakından ilgilenerek bilimin gösterdiği yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyonumuzun tam desteğiyle düzenlenen bu kongrede, birbirinden değerli, alanlarında uzman spor ve bilim insanlarının katkılarını önemsiyoruz. Her iki alanda da katılımcıların, yeni bilimsel gelişmelerden faydalanarak yeni ufuklar edineceğine inanıyorum.

Büyükekşi, futbolun yolunun bilimin farklı disiplinleriyle sürekli kesiştiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün spor bilimi olarak adlandırdığımız akademik alan sayesinde futbolcuların fiziksel performanslarını artırmak, sakatlanma risklerini azaltmak ve en yüksek seviyede performans göstermelerini sağlamak mümkün hale geldi. Bu bilimsel yaklaşımlar, futbolcuların kariyerlerini uzatırken aynı zamanda oyunun kalitesini de artırıyor. Futbol ve bilim kongresinde düzenlenen özel oturumlarda, bireysel maç analizlerinden, kök hücre ve genetik araştırmaların futbol üzerindeki etkilerine kadar çok geniş bir alanda konuşmalar yapılacak.

Bu oturumlardan elde edilecek çıktıların Türk futbolunun geleceğine önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bilimin spora müspet katkıları üzerine söylenecek çok şey var.

Bütün bunları 3 gün sürecek kongrede alanında uzman isimlerden dinleyecek olmanın büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Futbol ve Bilim Kongresi'nin 17 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesine emek veren spor ve bilim insanlarına ve bu davete icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.



Konuşmasının ardından Mehmet Büyükekşi'ye, kongre ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Güven Erdil tarafından plaket takdim edildi.