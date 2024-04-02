AKP’li belediyeden yandaşa 1.9 milyon TL’lik suböreği ihalesi. Hayat yandaşa güzel

Kaynak: Cumhuriyet
AKP’li belediyeden yandaşa 1.9 milyon TL’lik suböreği ihalesi. Hayat yandaşa güzel
İstanbul Üsküdar Belediyesi’nde, 31 Mart seçimlerinin ardından, AKP’nin yandaş bir şirkete büyük miktarda bir ihale verildiği ortaya çıktı. 1.9 milyon TL değerindeki suböreği ihalesini kazanan şirket ortaklarından biri olan Hakkı Şanlı’nın, 2015 yılında AKP’den milletvekili adayı olmuş.

Yerel seçimler öncesinde AKP yönetimindeki belediyeler, tartışmalı kararlarla sıkça gündeme geldi.

Cengiz Karagöz’ün haberine göre,Üsküdar Belediyesi de bu dönemde dikkat çeken ihaleler ve kamu kaynaklarının yönetimiyle öne çıktı.

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Seçimlerde, Türkiye genelinde AKP’nin oy kaybına uğradığı ve Üsküdar Belediyesi’nin CHP adayı Sinem Dedetaş kazandı. AKP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise yüzde 42.38 oy alabildi.

AKP’nin belediyeyi kaybetmesine rağmen, son günlerde Üsküdar’da yapılan ihalelerde partinin desteklediği kişilere avantaj sağlandığı iddia edildi.

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11 Mart’ta açılan suböreği ihalesinin sonucu, 1 milyon 920 bin TL değerindeki sözleşmenin “Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat” şirketine verildiği şeklinde duyuruldu.

Şirketin ortaklarından Hakkı Şanlı’nın, AKP içinde önemli pozisyonlarda yer aldığı ve 2018’de AKP MKYK yedek üyesi olarak seçildiği belirtildi.

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17 KAMU İHALESİ

Şirketin bugüne kadar toplamda 11 milyon 475 bin TL değerinde 17 kamu ihalesi kazandığı ve bu ihalelerin büyük bir kısmının AKP yönetimindeki Ümraniye ve Üsküdar belediyeleri tarafından verildiği ifade edildi.

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AKP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Türkmen (Üstteki)

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