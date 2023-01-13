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  • Mehmet Faraç'tan fırtınalar kopartacak yazı: Tuncay Özkan'ın Türk bayrağının kaldırıldığından haberi yok muydu

Mehmet Faraç'tan fırtınalar kopartacak yazı: Tuncay Özkan'ın Türk bayrağının kaldırıldığından haberi yok muydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin, Barzani'nin kanalına verdiği röportaj sırasında Türk bayrakları kaldırıldı. Mehmet Faraç bugünkü yazısında "Her şeyden haberi olan Tuncay Özkan'ın röportajda bayrağın kaldırıldığından haberi yok muydu" dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:20
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Mehmet Faraç'tan fırtınalar kopartacak yazı

Mehmet Faraç'tan fırtınalar kopartacak yazı: Tuncay Özkan'ın Türk bayrağının kaldırıldığından haberi yok muydu
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CHP Genel Başkanı Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin partisinin genel merkezinde BarRudaw'a verdiği röportaj tartışmaları da beraberinde getirdi. Nuşirevan Elçi'nin röportajı verdiği CHP'nin basın odasında Türk bayraklarını kaldırttığı iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç'ın konuyla ilgili bugünkü yazısı dikkat çekti. Faraç yazısında CHP'li Tuncay Özkan'ın Türk Bayraklarının kaldırıldığını bildiğini anlattı ve "Rudaw'ı Atatürk'ün partisinin binasına sokan Özkan, "siz nasıl kaldırırsınız bayrağı" diye sormamış da, CHP yönetimi rezaletin sorumlusunun yakasına yapışacak mı?" diye sordu.

İşte Mehmet Faraç'ın yazısındaki o kısım...

CHP, BAYRAK SKANDALI VE TUNCAY ÖZKAN!..

"HDP ile iş birliği yapmakla eleştirilen CHP'de, bir genel başkan danışmanının Barzani'nin televizyonuna, (hem de CHP Genel Merkezi'nde) Kürtçe demeç verirken "özerklik"ten söz etmesi zaten infial yaratmışken, kısa süre sonra bir başka skandal patlak verdi ki, parti tabanı da şokta...

Çünkü röportajın yapıldığı salonda her zaman duran Türk Bayrakları ortadan kaybolmuştu!!!

CHP yönetiminin uzun süre sessiz kaldığı bu skandala sadece Cumhur İttifakı unsurları değil, Memleket ve Zafer Partisi liderleri de büyük tepki gösterince gerilim büyüdü...

CHP'li Özgür Özel gazetecilerin sorusu üzerine, bayrak kaldırılması olayını yalanlarken,

"Türk Bayrağı'nı CHP salonundan kaldıracak adamın alnını önce karışlarız" dedi!..

Ancak bu skandala sebep olan Nuşirevan Elçi, önceki gün yaptığı açıklamada, Türk Bayraklarının Rudaw televizyonu muhabirleri tarafından kaldırıldığını öne sürerken şöyle dedi;

"Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, kurum yetkilileri değişikliği kendilerinin yaptığını belirtmişlerdir."

O halde şimdi asıl soruya gelelim; "Barış adamı" dediği Selahattin Demirtaş'ın sıkı hayranı olan Tuncay Özkan, madem CHP'nin basın danışmanı, o halde Barzani televizyonunun CHP binasında röportaj yaptığından haberdardı...

Ve böyle bir röportaja izin verdiğine göre, Tuncay Özkan Türk Bayraklarının kaldırıldığını da çok iyi biliyordu!..

CHP'lilere bile (!!!) parti televizyonunda ambargo (!) uygularken, özerklik peşindeki Rudaw'ı Atatürk'ün partisinin binasına sokan Özkan, "siz nasıl kaldırırsınız bayrağı" diye sormamış da, CHP yönetimi bu rezaletin sorumlusunun yakasına yapışacak mı, alnını karışlayacak mı acaba?..

Nasıl yani, tüm Türkiye'de infial uyandıran bu büyük skandalın sorumlularının üzerini yine delegenin(!!) çizmesi mi beklenecek?.."

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Sokrates
13.01.2023 16:30
Kime güveneceğiz? Tek güvendiğim artık Allah. Öbür dünyadaki ödülümü bekliyorum. Ahzab 37 50 51, Muhammed 15, Nebe 33 ve 34. ayetler.  
 
1950
13.01.2023 16:27
Bayrak, Atatürkçülük diyerek bir yere varamazsın, Mehmet efendi, evet saygı beklerim, ama adam istemiyorsa, takır takır doğruları söylerim, nokta, abd de bayrağı kıçına ekliyor, bez  
 
Tozanlı
13.01.2023 16:26
Bir vatandaş olarak tekrar tekrar yazıyorum SynKılıcdaroğlu üstüne basa basa söyledi.CHP kuvay- i milliye ruhudur dedi.Söze itibar eden milyonlarca chp li var ve bu tip insanları chp de ISTEMIYORUZ.  
 
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