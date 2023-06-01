Mehmet Özışık'tan muhalefete oy verenlere: Çarşaflı, başörtülü insanları görmek istemiyorsan ananın apış arasına kadar yolun var

İktidara ve özellikle İçişleri Bakanı Soylu’ya yakınlığı ile bilinen isimlerden, İnternet Haber’in de sahibi Hadi Özışık’ın kardeşi Mehmet Özışık’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yandaş gazeteci Mehmet Özışık Youtube'ta yaptığı programında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Özışık programdan kesiti sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı'ndan seçmenlerin bir beklentisi var. O beklenti toplumun büyük bir çoğunluğunda adeta çıban yarasına dönmüş vaziyette. “ şeklinde paylaştı.

Özışık videodaki ağır argo sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Konuşmasına dinle başlayan Özışık küfürle bitirdi.

Muhalefete oy verenler ağır hakaretlerde bulunna Özışık, “Çarşaflı, başörtülü, fesli insanları görmek istemiyorsan ananın apış arasına kadar yolun var” ifadelerini kullandı.

Özışık programda şunları söylüyor:

Başörtülü, fesli, şalvarlı sakallı insanları görmek istemiyorsan o zaman maalesef senin bu ülkeyi terk etmen lazım. Senin ananın apış arasına kadar yolun var.

Öte yandan Hadi Özışık’ın Sedat Peker ile görüntülü konuşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı.