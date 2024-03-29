Mehmet Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar aldık

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası finansman kuruluşlarından elde ettiği desteklerle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın deprem bölgesi için 1,5 milyar euroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon euroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını hatırlattı.

Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında 3 ayrı projenin finansmanı için 1,5 milyar dolar temin edildiğini açıkladı. Bu projeler arasında enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi gibi hedefler bulunuyor.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre, TKYB ve TSKB tarafından yürütülecek olan "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi"ne yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacak.

Bu projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek olan "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" için yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi sağlanacak. Bu projeyle, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek sektörlere destek sağlanması hedefleniyor. Son olarak, TKYB tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için yaklaşık 416,7 milyon dolarlık kredi sağlanacağı belirtildi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomi yol haritasına olan güvenin devam ettiğini ve bu nedenle dış kaynak akışının hızla sürdüğünü vurguladı. Geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'ye sağlanan dış kaynak miktarının 8,8 milyar dolara ulaştığını da hatırlattı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik büyümesini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için uluslararası finansmanı etkin bir şekilde kullandığını gösteriyor.