Şimşek kapı kapı döviz arıyor. Bu kez Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin döviz ihtiyacını gidermek için Londra'da yatırımcılarla buluşacağı bildirildi.

Şimşek kapı kapı döviz arıyor. Bu kez Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kapı kapı döviz aramaya devam ediyor. Körfez ülkeleri ve ABD'nin ardından Şimşek'in temaslarda bulunmak ve yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'ya gideceği bildirildi. Toplantının 3 ve 4 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Londra’da yatırımcılarla buluşacak. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Şimşek’in yatırımcı toplantıları 3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. Konu ile ilgili bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞİMŞEK'İN DÖVİZ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan kabineyle göreve gelen Şimşek, daha önce Körfez ülkeleri ve ABD’de yatırımcı toplantıları gerçekleştirmişti. Şimşek'in Türkiye'nin acil döviz ve yatırımcı arayışını karşılamak için, yıl sonuna kadar Asya’da da bir yatırımcı toplantısı yapması bekleniyor.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU 'HIYANET'LE SUÇLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde Londra'daki temaslarının ardından Türkiye'ye temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ülkeyi 'Londra tefecilerine teslim etmek' olduğunu savunan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil’den alıyor."

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