Telefon hayali kuranlara büyük şok. Yüzde 45 zam geliyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışından telefon alan vatandaşlar 20 bin TL IMEI kayıt parası ödeyerek bu telefonları kullanabiliyordu. 20 bin TL olan bu kayıt ücreti 2024 yılında 31,692 TL'ye çıkarıldı. Ancak daha da beteri geliyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir sonraki IMEI kayıt zammını açıkladı.

2025 zammı ile birlikte IMEI kayıt ücretlerine toplamda tam 34.978 oranında zam yapılmış olacak.

IMEI KAYIT ÜCRTELERİNE DEV ZAM YOLDA

Türk vatandaşların gittikleri ülkelerde aldıkları akıllı telefonların IMEI kayıt ücretlerine büyük bir zam yapılması bekleniyor.

Telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücreti, önümüzdeki yıl ciddi oranda yeniden artırılacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün yaptığı değerlendirmelere göre, 2025 yılında IMEI kayıt ücretinin 45.953 lira olması bekleniyor. Bu da şu an ödenen IMEI kayıt ücretlerine yüzde 45 üzerinde bir zam yapılacağı anlamına geliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI EKİM'DE BELLİ OLACAK

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Her yıl Ekim'de bir önceki yılın enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Bu oranla birlikte vergi, ceza gibi birçok kalemdeki tutarlara zam yapılıyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olması bekleniyor. Bu da IMEI kayıt ücretinin de yine yüzde 45 oranında zamlanması anlamına geliyor.

10 YILDA YÜZDE 34 BİN 978 ZAM YAPILMIŞ OLACAK

IMEI kayıt ücretlerine yapılan yüklü zamlar dikkat çekici boyutta oldu. 2015'de 131 TL olan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31.692 liraya kadar çıktı. Eğer 2025'te yapılması beklenen yüzde 45'lik artış ile birlikte son 10 yılda IMEI kayıt ücretlerine yapılan zam yüzde yüzde 34 bin 978'e ulaşmış olacak.