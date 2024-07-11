Mehmet Şimşek’in ailesi uçağı binsin diye profesörün biletini iptal ettiler! A Jet’te büyük skandal

A Jet’le ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Gazeteci Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bakanın eşi ve çocukları için bir profesörün biletinin iptal edildiğini ve A Jet’in uçağı bunlar için beklettiğini yazdı.

BAKANIN EŞİ ÇOCUKLARI İÇİN PROFESÖRÜN BİLETİNİ İPTAL ETTİLER

Altaylı, bu skandalı şöyle anlattı:

“Bodrum havalimanından Ankara’ya uçacak A Jet uçağı. Uçuşun başlamasına dakikalar var. Yolcular uçağa binmek üzere. Havalimanındaki A Jet yetkilisine bir telefon geliyor. ‘Bakan …… …… Bey’in eşi ve üç çocuğu havalimanında. Mutlaka uçmaları gerekiyor.’ Havalimanındaki A Jet personeli şaşırır. Biniş kartları verilmiş, kontuar kapanmıştır. Yapabilecekleri bir şey yok gibidir.

Birkaç dakika sonra telefon tekrar çalar. ‘Hanımefendi bekliyor, çabuk olun.’ Sonunda ilk sırada oturan öğretim görevlisi tıp profesörü bir beyefendi ve ailesinin biniş kartları kavga gürültü iptal edilir, yerlerine Bakan Bey’in eşi ve çocukları oturtulur. Büyük tartışma çıkar, hakaretler, dava tehditleri havalarda uçuşur ama Bakan eşi uçurulur.

Bakan Bey Batı ülkelerinde böyle bir şey görmüş müdür bilmiyorum ama olayı bana aktaran eski siyasetçi ‘Ben böyle bir şey hayatımda görmedim’ der.”

Fatih Altaylı, burada isim açıklamasa da, ‘Bakan Bey Batı ülkelerinde böyle bir şey görmüş müdür bilmiyorum’ göndermesi yapıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında yurt dışında böyle bir şey görmediğini anlatmıştı: “Yıllarca ben batıda yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım, Amerika’da ve bir sürü Avrupa ülkesinde. Yani dünyanın başka bir ülkesinde ben şu kredi kartına taksit meselesini bilmiyorum. Böyle bir şey yok yani.”

Gazeteci Altan Sancar’ın yönetimindeki PolitikYol'un ulaştığı kaynaklar, bakanın Mehmet Şimşek olduğunu doğruladı.

DOMUZ ETİ SKANDALI

Altaylı, yazısının devamında da uçaktaki yolculara domuz eti verildiğini yazdı. Altaylı, bir yolcunun sorusu üzerine domuz eti veridliğini şöyle anlattı:

“Budapeşte-Sabiha Gökçen seferini yapacak olan A Jet uçağı, uçağın teknik arıza vermesi üzerine kalkış yapamaz ve yolcular uçaktan indirilip terminalde bekleme salonuna alınırlar. Tamirat uzayıp bekleme 3 saate ulaşınca yolcular yiyecek bir şey verilmesini talep ederler.

Meydandaki A Jet ekibi iyi niyetle 30 kadarı vegan toplam 200 sandviç siparişi verir. Sandviçler gelir.

Herkes sandviçini alıp afiyetle yerken birinin aklına gelir ve sorar ‘Bunların içindeki et ne eti?’ Ve bomba… Sandviçlerin içindeki et jambondur ama ‘Domuz jambon.’

Ortalık karışır. Mesele Nihat Hatipoğlu’luk hale gelir ‘Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır, değil midir?’ tartışması başlar.”