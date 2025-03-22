Mehmet Şimşek’in kredisi…

Mehmet Şimşek ve politikalarını en çok eleştiren gazetecilerden biriyim.

O bir finansçı. Doğal olarak onun işi sermaye ve sermayedarlar.

Bu nedenle göreve geldiğinden bu yana garibanlar adeta mahvoldu.

İlk icraatı ödenen motorlu taşıtlar vergisini milletten bir kez daha almak oldu.

Yetmedi dolaylı ve dolaysız birçok vergiyi arttırdı.

Sanki NAS politikalarının sorumlusu dar gelirlimmiş gibi faturayı onlara kesti.

Halende kesmeye devam ediyor.

Bütün bunları bir kenara bıraktığımızda Mehmet Şimşek’in bir konuda hakkını vermek lazım o da itibarı.

Uluslararası piyasada bir ismi ve itibarı var.

Aslında Erdoğan’da onu bu göreve bu itibarından dolayı getirdi.

Boş Merkez Bankası kasasını doldurmak için on binlerce kilometre dolaştı. Adeta kapı kapı gezerek para aradı.

Türk ekonomisini ve yapmak istediklerini anlattı.

Şimşek özellikle yabancı sermayedarlara Türkiye’de büyük para kazanacaklarını anlattı ve kendilerine güvenmelerini söyledi.

Öyle ya da böyle ona dahası Mehmet Şimşek ismine güvenip Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcılar oldu.

Mesela son bir haftada yaklaşık 1,5 milyar doları getirip tahvil aldılar.

Yine 1 milyar dolara yakın hisse senedi.

Her şey yolunda giderken bir de baktılar ki borsa yüzde 10 düşmüş, 38’den aldıkları tahvil faizi bir anda 45’e yükselmiş. Yani milyarlık zararı 3 günde yazdılar.

İmamoğlu’nun gözaltısı sadece Türk yatırımcısını değil yabancı yatırımcıya da zarar ettirdi.

Mehmet Şimşek’e ve onun ismine güvenen yabancının zararı çok ciddi.

Benim merak ettiğim şu:

Mehmet Şimşek onlara Türk ekonomisini anlatırken, bir gecede her şeyin allak bullak olabilecek bir ülke olduğumuzu söylemedi mi acaba?