Mehmet Şimşek'in yakın dostu milyarlık kamu arazisini kaptı. Arazi İstanbul'un gözde yerinde

Emlak Konut’un Beşiktaş’ta yer alan arazisi, Mehmet Şimşek’in yakın dostuna satıldı. Arazi İstanbul’un en kıymetli yerinde yer alıyor.

Mehmet Şimşek'in yakın dostu milyarlık kamu arazisini kaptı. Arazi İstanbul'un gözde yerinde

İstanbul’un en kıymetli bölgelerinden birisi olan Beşiktaş’taki Emlak Konut’un arazisi Kubba İnşaat’ında aralarında bulunduğu 3 ortak şirkete satıldı. Kubba İnşaat AKP’ye yakınlığı ile bilinirken Hayrullah Kubba’nın da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın dostu olduğu ortaya çıktı.

Birgün’de yer alan habere göre, Megakentin en değerli bölgelerinden biri olan Beşiktaş’taki bir kamu arazisi daha yandaşlara satıldı.Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akat’taki arsa için sözleşme imzalandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yiğit Enerji, Kubba İnşaat ve DBH Global İnşaat iş ortaklığı ile 07 Eylül tarihinde imzalanmıştır” denildi.

Arazi üzerine yapılacak projeden toplam 7 milyar 52 milyon TL gelir sağlanacağı ve bu gelirin yüzde 40’ının da Emlak Konut’a bırakılacağı da açıklandı.

ekran-goruntusu-2023-09-20-114255.png

ŞİMŞEK, KIZINI İSTEMİŞTİ

Milyarlarca liralık arsayı alan iş ortaklığındaki Kubba İnşaat ise AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Kubba İnşaat’ın sahibi Hayrullah Kubba’nın Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Hatta geçen yıl Bakan Şimşek’in, Kubba’nın kızını Ankara’daki komşusuna istediği belirtilmişti. Yerel basında, Antep’te bir özel hastane sahibi de olan Kubba’nın Şimşek’in kızı istemesinden dolayı mutluluk duyduğu ifade edildi.

İlgili Haberler
KİT'lerde aslan payı TPAO'ya gitti
KİT'lerde aslan payı TPAO'ya gitti
İngiltere'de enflasyon yıllık bazda düşüşe geçti
İngiltere'de enflasyon yıllık bazda düşüşe geçti
Öne Çıkanlar
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uzmanı rahat hamilelik geçirmenin formülünü açıkladı Sağlık
Uzmanı rahat hamilelik geçirmenin formülünü açıkladı
Balıkesir’de motor kopartan zincirleme kaza: 2 ölü, yaralı Güncel
Balıkesir’de motor kopartan zincirleme kaza: 2 ölü, yaralı
iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi Teknoloji - Otomotiv
iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi
Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı Magazin
Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı
Türkiye'nin Elon Musk'a ne verdiği ortaya çıktı. Gizemli konuların yazarı açıkladı Güncel
Türkiye'nin Elon Musk'a ne verdiği ortaya çıktı. Gizemli konuların yazarı açıkladı
Yurt Dışı Üretici enflasyonu ağustosta arttı Ekonomi
Yurt Dışı Üretici enflasyonu ağustosta arttı
Önüne çıkana araca çarpmamak için kaldırıma çıktı: 3 yaralı Güncel
Önüne çıkana araca çarpmamak için kaldırıma çıktı: 3 yaralı