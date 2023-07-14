Mehmet Şimşek'ten çiftçiyi kendi kaderine terk edecek hamle: Düşük faizli krediyi reddetti

Buğday üreticisi hasat ettiği ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatından piyasada satamadı. Tüccar, TMO fiyatından alım yapamayınca üretici ofise yığılma yaptı. Elindeki ürünü yığılma nedeniyle hızla satamayan çiftçi, düşük fiyattan satış yapmaya mahkum kaldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticinin ve tüccarın sorununa çözüm olarak tüccar için "düşük faizli kredi" talebinde bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten olumsuz yanıt aldı.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre; çiftçi hasat ettiği buğday ve arpayı TMO alım fiyatından piyasada satamazken, çiftçinin tamamen TMO’ya yönelmesinden dolayı randevu sisteminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Aşırı yoğunluktan dolayı çiftçi TMO’dan randevu alamazken, çaresiz ürününü çok düşük fiyattan piyasada satmak zorunda kalıyor. İşte bu sorunu çözmek, sanayici ve tüccarı TMO alım fiyatından çiftçiden ürün almasını teşvik etmek için Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten talep ettiği buğday teşvikine, Şimşek’in bütçe kaynaklarının yetersizliğinden dolayı kabul etmediği ortaya çıktı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TEŞVİKİ BİR UMUT OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Sanayici ve tüccar, hem hasat öncesi yaptığı yoğun ithalat hem de kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle finansman sorunundan dolayı çiftçiden TMO alım fiyatından ürün almaya yanaşmıyor. Mevcut durumda hasat edilen ürünü TMO’nun biranda alması mümkün görünmezken, yaşanan bu sorunun Hazine ve Maliye Bakanlığının kredi finansmanına getireceği bir teşvik uygulaması ile aşılabileceği kaydediliyor.

TARIM BAKANININ TALEBİ ŞİMŞEK’E TAKILDI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i bilgilendirdiği ancak bütçe imkansızlıklarından dolayı Şimşek’ten kredi teşviki ile ilgili olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. Bakan Yumaklı’nın Şimşek’e TMO alım fiyatından çiftçiden ürün alan sanayici ve tüccara düşük faizli kredi verilmesi, bu kredinin de doğrudan sanayiciye değil sanayici üstünden ürünü alınan çiftçiye yapılmasını teklif ettiği kaydediliyor. Şimşek’in bütçe imkanlarının buna el vermediğini gerekçe göstererek, böyle bir teşvik uygulamasını yapamayacaklarını belirttiği ifade ediliyor.

ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının, sanayici ve tüccarı çiftçiden TMO alım fiyatından ürün alması için bir teşvik uygulamasını ortaya koymamasından dolayı çiftçi de kendi kaderine terk edilmiş durumda. TMO’dan randevu alamayan ve hasadını yaptığı buğday ve arpayı piyasada çok düşük fiyata satmak zorunda bırakılan çiftçinin uğradığı büyük zarardan dolayı önümüzdeki yıl bu ürünleri yeniden ekmemesinden büyük endişe ediliyor.