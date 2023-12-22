Mehmet Yılmaz kimlerin Cumhurbaşkanımızı dinlemediğini açıkladı. Her bir kelimesi özenle seçilmiş akıl dolu bir yazı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Mehmet Yılmaz kimlerin Cumhurbaşkanımızı dinlemediğini açıkladı. Her bir kelimesi özenle seçilmiş akıl dolu bir yazı
T24 yazarı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi olmadan Türkiye’de kuş uçmadığını dile getirirken kimlerin Erdoğan’ı dinlemediğini açıkladı. Her bir kelimesi özenle seçilmiş akıl dolu bir yazı yazdı.

Mehmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin risk piriminin 400 puandan daha fazla düştüğüne ilişkin açıklamasını köşesine taşıdı.

Eski bakan Naci Ağbal’ın daha önce yaptığı bir açıklamada risk puanının 280 ile 310 arasında olduğunu açıkladığını da hatırlatan Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin risk puanının bir anda nasıl 900 puana çıktığını sorguladı.

“Cumhurbaşkanımızı dinlemediler, öyle oldu. Şimşek dinledi, böyle oldu!” diyerek ironik bir eleştiride bulunan Mehmet Yılmaz, umumi hela açılışında bile konuşmacıların söze “Cumhurbaşkanının talimatı” diye başladığını dile getirdi.

Mehmet Yılmaz, yazısının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e tanıdığı serbestliği neden eski bakanlara da tanımadığını sordu.

“Herhangi bir bakanın, valinin, genel müdürün söze böyle girmeden herhangi bir konuda adım atmadıklarını biliyoruz.” diyen Mehmet Yılmaz, “Niye Şimşek'e verdiği talimatları, Şimşek'ten öncekilerden sakındı? Nasıl oluyor da oluyor?” ifadelerini kullandı.

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