2024’te 1996’nın birebir aynısını yaşayacaksınız. İşte 96’da yaşananlar

2023 yılını geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. Bu takvim yılı içerisinde birçok felaketi yaşayan Türkiye ve dünyanın yeni yıldan beklentisi mutluluk, sağlık ve barış üzerine.

2024 yılı yaklaşırken çok büyük bir tesadüfün de yaşanacağı ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl 1996 yılının takvimiyle birebir aynı olacak.

Önümüzdeki yıl, tıpkı 1996 gibi, 366 günden oluşacak ve yeni yıl Pazartesi günü başlayacak, dolayısıyla ilgili her tarih tekrarlanacak. Yani 2024 yılında takvimde yaşanılacak her gün 1996’da yaşanan günle aynı olacak.

Bu sayede 2024 yılı 1996 yılını yaşayanlar için adeta bir nostalji niteliğinde olacak. İşte 1996 yılında Türkiye’de ve dünyada gün gün yaşananlar;

1 Ocak 1996- Gümrük Birliği Antlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, Türkiye ile 15 Avrupa ülkesi arasında geçerli oldu.

4 Ocak 1996- Ümraniye E-Tipi Cezaevi'nde çıkan olaylara askerlerin müdahalesi sonucu 3 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

8 Ocak 1996- Antonov 32 tipi bir kargo uçağı, Kinşasa'da (Zaire) bir pazar yerine düştü: 350 kişi öldü.

9 Ocak 1996- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da vurularak öldürüldü. Olayı DHKP-C örgütü üstlendi.

10 Ocak 1996- Avrasya feribotu, 4 silahlı kişi tarafından Trabzon Limanı'ndan kaçırıldı.

16 Ocak 1996- "Avrasya feribotu" silahlı eylemciler tarafından 177 yolcu ve 55 mürettebatıyla Trabzon Limanı'nda rehin alındı ve İstanbul'a doğru kaçırıldı. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.

18 Ocak 1996- Michael Jackson ile Lisa Marie Presley'nin iki yıl süren evlilikleri boşanma ile sona erdi.

20 Ocak 1996- Filistin'de ilk kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Yaser Arafat devlet başkanı seçildi.

29 Ocak 1996- Jacques Chirac, Fransa'nın nükleer denemelere son verdiğini açıkladı.

31 Ocak 1996- Patlayıcı yüklü bir kamyon Kolombo'da (Sri Lanka) merkez bankasının kapılarına çarparak infilak etti: en az 86 kişi öldü, 1400 kişi yaralandı.

7 Şubat 1996- Dominik Cumhuriyeti'nin turistik kenti Puerto Plata açıklarında ''Bir-Gen Air'' adlı Türk şirketine ait yolcu uçağı, Atlas Okyanusu'na düştü. 176 yolcu ve 13 mürettebattan kurtulan olmadı.

10 Şubat 1996- IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, Garry Kasparov'u yenmeyi başardı.

15 Şubat 1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter Ege Denizi'nde düştü, 5 asker öldü.

17 Şubat 1996- Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.

25 Şubat 1996- Koç Topluluğu kurucusu Vehbi Koç, Antalya'da hayatını kaybetti.

1 Mart 1996- Harçları protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat işgal ettiler. Eylem sonrası çıkan olaylarda100 öğrenci gözaltına alındı.

9 Mart 1996- 1990 yılında öldürülen gazeteci Çetin Emeç'i vuran İslami Hareket Örgütünün Ameliyat timi sorumlusu İrfan Çağırıcı İstanbul'da yakalandı.

13 Mart 1996- Efes Pilsen basketbol takımı Avrupa Koraç Kupası'nı aldı.

15 Mart 1996- Refah Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

16 Mart 1996- Profesör İlhan Arsel'in Biz Profesörler adlı kitabının davasında savcı Abdurrahman Yılancı, hakim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının hakimi reddetmesi adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.

20 Mart 1996- İngiltere'de hükümet deli dana hastalığının insanlara da bulaştığı açıklandı. Bu açıklama İngiliz hayvancılığının krize girmesine yol açtı.

26 Mart 1996- Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.

27 Mart 1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea ile Türkiye'ye geldi.

18 Nisan 1996- İsrail birlikleri Lübnan'daki bir BM yerleşim birimini bombaladı: 106 sivil öldü.

23 Nisan 1996- Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Cahar Dudayev'in bir Rus füze saldırısında öldüğü bildirildi.

6 Mayıs 1996- Eski CIA başkanı William Colby'nin cesedi güney Maryland'da bir nehirde bulundu.

10 Mayıs 1996- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlıktan ayrılmadan 22 gün önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı.

11 Mayıs 1996- Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiğini kabul etti.

13 Mayıs 1996- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in dolandırıcılıktan yargılanan Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten 5.5 milyar lira verdiği iddia edildi.

16 Mayıs 1996- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, örtülü ödenekle ilgili açıklamada bulunamayacağını, devlet sırrı olduğunu söyledi.

18 Mayıs 1996- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, İzmit'te İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Demirel, olaydan yara almadan kurtuldu. Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından yaralandı.

21 Mayıs 1996- Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

30 Mayıs 1996- Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle duruşma yapılmadan Aydın'a alındı.

30 Mayıs 1996- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı.

31 Mayıs 1996- Erzurum Dadaşkent Belediye Başkanı Ensar Coşkun, "Öğrenciye ev verenin kanalizasyonunu tıkarım. Erkek ve kız öğrenciler kiraladıkları evlerde karı koca hayatı yaşıyor" dedi.

3 Haziran 1996- Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.

6 Haziran 1996- Karabük, Türkiye'nin 78. ili oldu.

6 Haziran 1996- İşadamı Halis Toprak'ın, boşandığı eşi Ayşe Toprak'a 5 trilyon 100 milyar lira tazminat vermesi kesinleşti. Bu, Türkiye tarihinin en yüksek boşanma tazminatı oldu.

7 Haziran 1996- Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.

13 Haziran 1996- Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II. Kent Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

5 Temmuz 1996- Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu.

10 Temmuz 1996- Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.

18 Temmuz 1996- Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı Long Island-New York açıklarında havada infilak etti: 230 yolcudan kurtulan olmadı.

19 Temmuz 1996- Kültür Bakanı İsmail Kahraman "Toplumun geniş kesimleri Kırkpınar güreşlerini seviyor. Opera ve Bale için aynı şeyi söylemek mümkün değil" dedi.

3 Ağustos 1996- 1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi.

7 Ağustos 1996- Anıtkabir'i ziyaret eden rektörler, Cumhuriyet'in temel ilkelerine sadık kalacaklarını ve laiklik karşıtlarına saygı duymayacaklarını açıkladılar.

8 Ağustos 1996- TV 8 yayın hayatına başladı.

9 Ağustos 1996- Boris Yeltsin yemin ederek, Rusya Federasyonu Başkanı olarak ikinci dönemine başladı.

12 Ağustos 1996- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, basında promosyonu sınırlayan yasayı veto etti.

12 Ağustos 1996- Türkiye ile İran arasında 2 trilyon tutarında doğalgaz anlaşması imzalandı.

17 Ağustos 1996- Rusya ile Çeçenistan arasında resmî olarak ateşkes antlaşması imzalandı.

19 Ağustos 1996- Adalet Bakanı Şevket Kazan "Irak'ta Kuran'ın yarısını ezberleyen mahkumlar tahliye ediliyor. Biz de uygulayabiliriz" dedi.

4 Eylül 1996- Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylülde 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Eylül 1996- Türkiye Ulusal İnternet Altyapı Ağı (TURNET) hizmete girdi.

17 Eylül 1996- ABD başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3.500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.

27 Eylül 1996- Kudüs Belediye Başkanı Kubbet üs-Sahra'nın altında tünel açtırdı. Bu olay neticesinde intifadan beri şiddetin en çok yükseldiği olaylar patlak verdi. 3 gün süren olaylar bütün Filistin topraklarına yayıldı ve 76 kişi öldü.

13 Ekim 1996- Radikal gazetesi yayın hayatına başladı.

17 Ekim 1996- Türkiye - ABD Ortak Ekonomik Komite Toplantısı Washington DC'de yapıldı.

18 Ekim 1996- Gazeteci-yazar Kemalettin Tuğcu İstanbul'da öldü.

24 Ekim 1996- Vehbi Koç'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan çalındı.

26 Ekim 1996- Demokratik Barış Hareketi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı.

27 Ekim 1996- Yeni Trafik Kanunu yürürlüğe girdi.

31 Ekim 1996- Bir Brezilya yolcu uçağı Sao Paulo'da (Brezilya) düştü: 98 kişi öldü.

1 Kasım 1996- NTV Televizyonu kuruldu.

3 Kasım 1996- Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile beraber 3 kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı.

5 Kasım 1996- ABD başkanlık seçimlerini Bill Clinton kazandı.

6 Kasım 1996- Susurluk kazasıyla ortaya çıkan çetelerle bağlantı iddiaları İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a da yönelince DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Ağar'ın istifasını istedi.

7 Kasım 1996 İçişleri bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener içişleri bakanı oldu.

8 Kasım 1996- İçişleri bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener içişleri bakanı oldu.

10 Kasım 1996- Ankara'da on binlerce kişi, şeriata geçit yok pankartı altında Anıtkabir'e yürüyerek, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon kişi ziyaret etti.

11 Kasım 1996- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şans oyunu Sayısal Lotoyu başlattı.

11 Kasım 1996- Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, “Devlet, Emniyet içinde MİT’e alternatif bir örgüt yarattı. Bugünden sonra, devlet can güvenliğimizi sağlar diye güvenmeyin” dedi.

23 Kasım 1996- Bergama'da siyanürle altın üretimine karşı çıkan köylüler büyük bir gösteri yaptı.

23 Kasım 1996- Etiyopya havayollarına ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Yakıtı biten uçak Hint Okyanusuna düştü: 123 kişi öldü.

26 Kasım 1996- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Susurluk kazasından söz ederken, Devlet uğruna kurşun atan da yiyen de şereflidir dedi.

27 Kasım 1996- Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, seçim propagandası sırasında eroin kaçakçılığı yapmakla suçladığı Refah partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a 4 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

7 Aralık 1996- TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.

12 Aralık 1996- Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin bir suikast girişiminde ciddi şekilde yaralandı

13 Aralık 1996- Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.

14 Aralık 1996- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) Ankara'da düzenlediği "Demokratik devlet, halk için bütçe" mitingine 100.000 kişi katıldı.

15 Aralık 1996- Türkiye tarihinin o güne kadarki en büyük ikramiyesi bir Sayısal Loto talihlisine çıktı: 211 milyar lira.

16 Aralık 1996- Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı yeniden açıldı.

17 Aralık 1996- Sedat Bucak'ın otomobilinde bulunan silahların Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğu belirlendi.

18 Aralık 1996- Peru'da Tupac Amaru gerillaları başkent Lima'daki Japonya Büyükelçiliği'ni bastılar. Gerillalar binadaki 500 kişiyi rehin aldı.

20 Aralık 1996- NeXT, Apple Computer ile birleşti ve böylece Mac OS X in doğumuna giden yol açıldı.

23 Aralık 1996- Bergama halkı siyanürlü altın üretimini protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.

26 Aralık 1996- TBMM, Susurluk Komisyonu'na bilgi veren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontr-terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, MİT'in Abdullah Çatlı'yı 1980 sonrası yurtdışı operasyonlarda kullandığını açıkladı.

28 Aralık 1996- Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aczmendi, Müslüm Gündüz, müridi olan bir kadın ile İstanbul'da yakalandı.

28 Aralık 1996- Erzurum Palandöken'de facia: Çığ düşmesi sonucu 6 çocuk kayakçı öldü.

29 Aralık 1996- Guatemala'da 36 yıldır süren sivil çatışmalara, gerilla güçleri ile hükümet liderleri arasında imzalanan antlaşmayla son verildi.