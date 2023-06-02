Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı

Remzi Özdemir’in yarınki yazısını şimdiden yayınlıyoruz. Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak?

Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı

Remzi Özdemir'in Yeniçağ Gazetesi'nin yarın yayınlanacak nüshasında çıkacak yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin sonuçların açıklanması sonrası gözler yeni kurulacak hükümete çevrildi. Yeni hükümette ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi bekleniyor. Şimşek’in yeniden bakan olması sonrası dolar, euro, borsa ve faizlerde durumun ne olacağı merak konusu oldu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir’in yarınki yazısını şimdiden yayınlıyoruz. Özdemir, “Türkiye’yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?” başlıklı yazısında Şimşek’in adeta bir kurtarıcı olarak görüldüğüne dikkat çekerek, ekonomideki sorunun bir kişinin çözmeyeceği kadar büyük olduğunu söyledi.

Remzi Özdemir’in yazısı şöyle:

Birkaç gündür sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ile ilgili sözleri dolaşıyor.

Mehmet Yılmaz’a yönelik suçlamaları.

Şimdi ise o Mehmet Şimşek Türkiye’nin gündem konusu.

Adeta bir kurtarıcı olarak görülüyor.

Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez borsa yükselecek her şey eskiye dönecek. Türkiye’ye bütün dünyadan fon ve sermaye akışı olacak.

Merkez Bankası’na döviz yağacak ve kasadaki 76 milyar dolar eksi kapanacak!

Gerçekten öyle mi olacak?

Son 5 yıldır uygulanan politikalarla büyük çöküş yaşayan bu ülkenin ekonomisini bir kişi mi kurtaracak?

Ya da Mehmet Şimşek’in elindeki o sihirli formül mü?

Borsa bile Mehmet Şimşek gelecek diye yükseliyor.

Öncelikle şunu söylemek lazım:

Türkiye’nin sorunu bir kişi tarafından çözülemeyecek kadar büyük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikaları ortada.

Erdoğan’ın istediği bir düşük faiz politikası var.

Nitekim seçimden 2 gün önce yabancı bir kuruluşa verdiği demeçte faizleri daha da düşüreceğini söyledi.

Yani aynı politika devam edecek.

O halde Mehmet Şimşek neyi değiştirecek?

Erdoğan’ı mı değiştirecek?

İnandığı bir ekonomi tezi ile Türkiye’de yüzde 70 enflasyon yaratan Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesine neden olan Erdoğan’ı mı değiştirecek?

Mehmet Şimşek’in faizleri yüzde 25’e yükselteceği konuşuluyor.

O halde biz neden o kadar sıkıntı çektik?

Kaybolan 4 yılımızı kim geri verecek?

Madem Mehmet Şimşek’in elinde böyle bir formül vardı neden şimdiye kadar uygulanmadı?

Sorular sorular…

Sonuç olarak şunu gördük ve anladık:

Burası Türkiye… Birkaç yıl önce kovulduğunuz göreve kurtarıcı kahraman olarak geri dönmeniz mümkün!

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