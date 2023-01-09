Şarkıcı Mehtap Yılmaz, canlı yayında iki ünlü ismi yerden yere vurdu: Beni sırtımdan bıçakladılar...

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında playback şarkı söyleyen isimleri eleştirirdi. Lerzan Mutlu'nun sesinin çok kötü olduğunu ve buna rağmen sahne almasını eleştiren Mehtap Yılmaz "Bazı sesleri makinalar bile düzeltemez" dedi.

"LERZAN MUTLU BENİ ÖPMESİN, O BİR YILAN"

Mutlu'nun sunuculara attığı "Konservatuvarlı birine bunu söylemek... Öp onu benim için" mesajı duyunca küplere binen Mehtap Yılmaz, "O bir yılan. Lerzan Mutlu beni sakın öpmesin. Öperse ölürüm herhalde. Uyuyan prenses olsam ve biri beni öpünce hayata dönecek olsam o kişinin Lerzan olduğunu duyduğumda öpmesin derim. O kendisi çok iyi biliyor. O mevzuyu çok iyi biliyor. Aramız çok iyiyken kalbimin nasıl kırıldığını çok iyi biliyor. Yüz yüze geldiğimizde söyleyecek şeylerim var. 10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı. Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu'yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem" dedi.

Armağan Çağlayan'ın da aynı kişiyi konuk alarak kendisiyle ilgili konuşturduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Armağan Çağlayan da konuşturdu. İkisi de aynı kişiyi programına alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez. Sizin kanalınız bile yok. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam. Bir yerde karşılaşmayalım, toslarım. İnsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler. Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti, şizofrenler. Böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde ne emeği var? Ben o programda reyting makinasıydım."