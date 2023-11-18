Felç geçiren ünlü şarkıcıdan haber geldi

Popstar Alaturka programı ile adını duyuran Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz gün beynine pıhtı atması sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Popstar Mehtap'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama geldi.

Serpil Demir
Felç geçiren ünlü şarkıcıdan haber geldi

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı

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2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Popstar Mehtap Yılmaz beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama Yılmaz'ın resmi Instagram sayfası üzerinden yapıldı.

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Hızlı bir şekilde yoğun bakıma alınan Mehtap Yılmaz'dan iki günün sonunda sevindirici haber geldi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yılmaz durumu ile ilgili yaptığı paylaşıma, 'Canlarım benim. Sizlerin dualarını kabul etti. Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum. Binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de daha iyiyim. Ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum. Cansınız' notunu düştü.

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