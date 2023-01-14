Armağan Çağlayan'dan üzücü haber geldi

Akciğerinde bulunan bir kitle sonrasında kanser olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan, sağlığı için ekranlara veda etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Armağan Çağlayan, bu kez yaşadığı ağrıları dile getiren bir paylaşım yaptı.

Doktorunun önerisi üzerine ekranlardan çekilen Çağlayan, korktuğu şeyin ölüm olmadığını acı çekmek olduğunu ifade etmişti.

"BU HASTALIK BETER BİR ŞEYMİŞ"

30 Kasım tarihinde ameliyat olan Armağan Çağlayan, ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çağlayan, yaşadığı kötü süreci, "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağın bir yere çarpsa, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun. Obsesyon!" diyerek korkularını dile getirdi.