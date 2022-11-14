Popocatepetl Yanardağı, patlama rekorları kırıyor

Yanardağdan çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne doğru ilerlediği bildirilerek, Puebla eyaletinde yaşayan vatandaşların sağlığa zararlı olabilecek kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca, her an patlama gerçekleşme ihtimali bulunan yanardağın ağzından çevreye düşebilecek taş ve çakıllar nedeniyle de vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

SON 1 AYDA 13 PATLAMA

Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Son olarak 12 Kasım’da 4 patlamanın yaşandığı yanardağda bugün gerçekleşen 2 patlama ile birlikte 14 Ekim’den bu yana 13 ve 2022 yılı içerisinde ise toplam 49 patlama kaydedilmiş oldu. Popocatepetl Yanardağı’nda 2021 yılı boyunca ise 8 kez patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. (İHA)