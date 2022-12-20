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Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı

Meksika’nın en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho’nun kardeşinin yakalandığı bildirildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 23:58
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Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne büyük darbe. Kartel liderinin kardeşi yakalandı

Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
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Meksika’nın en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne (CJNG) darbe vuruldu. Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, Jalisco eyaletinin Tlajomulco de Zuniga şehrindeki bir mülke Meksika ordusu tarafından düzenlenen operasyonda CJNG lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in kardeşi Tony Montana lakaplı Antonio Oseguera Cervantes’in yakalandığı belirtildi.
Kartelde kardeşi sayesinde çeşitli görevler üstlendiği belirtilen Antonio Oseguera Cervantes’in kartel adına kara para aklama, yüklü miktarda silah alımı ve diğer suç örgütlerine yönelik saldırı düzenleme suçlarına karıştığı ifade edildi.

SEDENA, Ulusal Muhafızlar ve Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerinin de destek verdiği operasyon sonucunda 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet tabanca, 9 adet şarjör, 2 araç ve 1 paket kokaine de el konulduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, Antonio Oseguera Cervantes’in kartelin finans ve lojistik faaliyetlerinde önemli görevler üstlenmesi ve çok sayıda şiddet eylemini yönetmesi sebebiyle bu olayın ülkedeki suç örgütlerinden birine büyük bir darbe olduğunu ifade etti.

ABD’de en çok arananlar listesinde

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DEA) en çok arananlar listesinde yer alan Cervantes, ABD Hazine Bakanlığı tarafından da kara para aklamakla suçlanıyor. CJNG lideri olan El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in başına ise ABD Hükümeti tarafından 10 milyon dolar ödül konuldu.

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