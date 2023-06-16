Meksika'da orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu

Meksika'nın Sonora eyaletinin Imuris kenti sınırlarında 9 Haziran'da başlayan orman yangınında sıcak ve kuru hava nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve yangın kontrolden çıktı. Sonora Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada 1 haftadır müdahalelerin sürdüğü yangında şimdiye kadar 4 bin 131 hektardan fazla alanın kül olduğunu belirtilirken, itfaiye ekipleri ve askeri personel dahil toplam 100 kişinin görev yaptığı aktarıldı.

Yangının yüzde 50 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda yaban hayvanın telef olduğu ve çevrede yer alan 10 çiftlikte de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Can kaybının bildirilmediği yangında Sonora eyaletinin farklı bölgelerinde 4 ayrı aktif orman yangınının daha meydana geldiği belirtildi.



YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Meksika’nın kuzeyinde bulunan Coahuila eyaletinde de çarşamba günü çıkan orman yangınına 100 itfaiye personeli ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ifade edildi. Yangında alevlerin 70 hektar çalılık alanı küle çevirdiği öğrenilirken, eyalet yetkilileri yangının şu ana kadar yüzde 30’luk kısmının kontrol altına alınabildiğini açıkladı. Nuevo Leon eyaletinde ise dün çıkan orman yangını nedeniyle şu ana kadar 13 hektar alan etkilenirken, yangına helikopter desteğiyle müdahale edildi.

Meksika’da son günlerde yaşanan aşırı sıcak ve kurak iklim koşulları nedeniyle ülkede orman yangınlarında artış yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya davet ederek, yol kenarları ve ormanlık alanlara sigara izmariti ile çöp atılmaması konusunda uyarıyor. (İHA)