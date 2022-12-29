29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan 3 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:07
Takip Et

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
+
Aa
-

İHA - Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı.

Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
2
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
3
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
4
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
6
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
7
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.