Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Melen Çayı'nın taşması, Kocaali-Akçakoca yolunda ulaşımı etkiliyor.

Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sakarya ve Düzce arasındaki Melen Çayı, şiddetli yağış sonucu taştı. Çayın taşkını nedeniyle çevredeki köylerde ve tarım alanlarında su baskınları meydana geldi. Bazı evlerin alt katları ve Melenağzı köyündeki caminin şadırvanı sular altında kaldı.

Kocaali ile Akçakoca ilçeleri arasındaki kara yolu da taşkından etkilendi. Yolun bazı kesimleri suyla kaplandığı için trafik akışı aksadı.

Kocaali ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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